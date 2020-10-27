На ринку нерухомості можуть спалахнути нові скандали, а вже у 2021 році очікується зростання цін на 8-12%. Але експерти попереджають, що багато чого залежитиме від курсу долара та ціни матеріалів.

Сайт 24 каналу з’ясовував, чи зміняться ціни на житло після виборів та чого чекати у 2021 році.

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Ціни після виборів

На ринок нерухомості та ціноутворення впливає дуже багато факторів: починаючи з курсу валют та карантинних обмежень і закінчуючи геополітичною ситуацією. Втім, аналітики вважають, що місцеві вибори не матимуть суттєвого впливу на ціни на житло.

Максим Орищак, аналітик "Центру біржових технологій", каже, що сукупність факторів дає підставу чекати найближчим часом стабільних цін на ринку нерухомості, крім впливу загальної інфляції. Продавець не готовий продавати дешевше, так як немає потреби терміново позбутися від квадратних метрів, тобто зниження цін чекати не доводиться.

До кінця 2020 року в центральній Україні квадратний метр в середньому буде коштувати 26 600 гривень. В західній Україні – 22 600 гривень, в південній частині країни близько 24 000 гривень. Також варто звернути увагу, що з початку 2020 року і до вересня в Києві середня ціна квадратного метра в гривні виросла на 12%, у Львові і Одесі в гривні ціни зросли на 16%, – каже Орищак.

Вікторія Погасій, директор по маркетингу житлового комплексу BASA City, зазначила, що вибори до місцевих органів влади не можна розглядати як прямий фактор, що впливає на ринок житла. Швидше це стане непрямим фактором впливу, який може проявитися в зменшенні пропозиції (багато забудовників навряд чи ризикнуть почати проекти до того, як стане зрозумілою ефективність нової влади).

Цілком можливо, що на ринку спалахнуть нові будівельні скандали – як наслідок "активності" новообраних депутатів, тим більше, що зараз в Києві лише трохи більше 40% споруджуваних ЖК не викликають питань з приводу їх законності. Але ці непрямі причини навряд чи позначаться на ціновій політиці забудовників, — пояснює Погасій.

Вона додала, що ситуація з будівництвом в Києві і найближчому передмісті буде досить стабільною, і це стосується не тільки листопада-грудня 2020 року, а й періоду найближчих 2-3 років.

Прогнози робити важко, через невизначеність з коронавірусом / Фото Pixabay

Вікторія Нерода, експертка ринку нерухомості, розповіла, що за її прогнозами, до кінця поточного року "вилка" подорожчання квадратних метрів буде досить широкою: від 4-6% на об'єкти економ-класу, частини об'єктів комфорт-класу (подорожчання переважно через вплив зростаючого курсу долара), близько 8-10% на об'єкти бізнес-класу (за рахунок курсу долара і подорожчання будівельних матеріалів), і до 17-20% в об'єктах нових форматів (курс долара, подорожчання будівництва, підвищений купівельний попит, висока ступінь готовності, надійність забудовників).

Співвідношення попиту і пропозиції, надійність забудовника, а не результати виборів до місцевих органів влади, стане головним двигуном цінових змін на первинному ринку житла, – каже Нерода.

Чого очікувати у 2021 році

Чингіз Кішіев, СЕО Caspian Service в Україні, пояснює, що основний вплив на ринок нерухомості у цьому році мала саме пандемія коронавірусу. А от в перші 2-3 місяці 2021 року в 60-70% споруджуваних об'єктів ціни залишатимуться стабільними.

У 2021 році очікується, що при стабільній економічній і політичній ситуації вартість квадратних метрів буде залежати, перш за все, від вартості самого будівництва і рівня попиту. Вже зараз можна говорити про те, що вартість будівельних матеріалів може збільшиться як мінімум на 8-10%, що в середньому на 2-3% підвищує вартість квадратних метрів, – каже Кішіев.

Максим Орищак прогнозує, що у 2021 році первинний ринок буде під тиском більше, ніж вторинний, так як забудовники будуть враховувати і зміни в складі учасників ринку, і потенціал зростання долара. Варто враховувати, що під кінець року компанії на первинному ринку можуть проводити сезонні акційні пропозиції з поліпшенням цінових і нецінових умов з купівлі житла.

У затребуваних сегментах житла для ціноутворення головними стануть: ступінь готовності і рівень попиту. На даний момент зростання цін на комфорт-житло навряд чи перевищить 5-6%. Схожа ситуація і в бізнес-класі. Про це каже Вікторія Нерода.

"За стабільної вартості будівництва вартість об'єктів економ-класу, як найменш популярного класу житла, буде відповідати ціновому рівню жовтня-листопада поточного року: звичайно, можливі незначні коливання в межах 1-2%", – додає Нерода.

Вікторія Погасій каже, що прогнози робити важко, враховуючи нестабільну ситуацію з пандемією. Втім, на її думку у 2021 році вартість житла на первинному ринку в середньому може збільшиться на 8-12%.

Ескперти кажуть, що зараз сприятливий час, щоб придбати нерухомість / Фото Pixabay

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Чи цікавляться зараз українці нерухомістю

Експерти розповідають, що зараз на ринку нерухомості зберігається відкладений попит. Сергій Родлер, аналітик ТелеТрейд, розповідає, що у першому півріччі в Україні був суттєвий спад на ринку нерухомості, а зараз ситуація поступово змінюється.

Ті, хто вимушено відмовився від покупок через невизначеність, знову повертаються на ринок. Можна помітити і активність з боку людей, які мають заощадження в валюті: за рахунок зростання курсу вони можуть придбати більше квадратних метрів і поспішають цим скористатися, – пояснює Родлер.

Він додає, що через це варто очікувати зростання цін на житло, а от місцеві вибори, на думку експерта, не сильно вплинуть на ситуацію. У 2021 році середня вартість квадратного метру буде збільшуватися прискореними темпами: очікуємо подорожчання приблизно на 15%.

"Порада проста – якщо є заощадження, які хочеться захистити від інфляції, і при цьому присутній необхідність у покупці житла, то зараз саме час приступити до активних дій", – додав Родлер.