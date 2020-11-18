40-річного мешканця Курахового Донецької області затримали через його ймовірну причетність до вбивства маленької дівчинки. Чоловік мав психічні розлади.

Слідчі та прокурори вимагатимуть обрання для чоловіка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили у поліції Донеччини. За даними правоохоронців, жахливе вбивство дитини сталося, коли матері дівчинки не було вдома.

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Донька знаходилася вдома разом зі своїм батьком.

Що відомо про вбивство 3-річної дитини в Донецькій області

Копи стверджують, що мешканець Курахового декілька разів ударив дівчинку ножем у шию та живіт. Від отриманих поранень дитина померла. Врятувати її медики не могли.

Ймовірного вбивцю поліціянти затримали на місці злочину.

За фактом смерті дитини слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини.

Можуть не посадити

Якщо суд визнає провину чоловіка, йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Втім, враховуючи психічні розлади, на які страждає зловмисник, його можуть визнати неосудним.