Після стрімкого зростання і 2-річного максимуму курс долара почав падати. Зараз він коштує понад 28 гривень. У п'ятницю, 6 листопада 2020 року, на закритті міжбанку гривня нарешті зміцнилась. За словами фахівців, це пов'язано з Державною продовольчо-зерновою корпорацією України.

Зернотрейдер нещодавно продав весь свій валютний виторг, чим стабілізував гривню. Однак, це тимчасово. І незабаром долар продовжить зростати. Про це у сюжеті розповіли журналісти 24 каналу.

До теми Готівковий курс валют 6 листопада: долар продовжує падати

Зміцнення гривні

Фінансовий банкір Сергій Фурса зазначив, що зростання курсу долара – помірне. Якщо воно продовжиться і прискориться, і якщо держава запустить друкарський верстат, то будуть негативні наслідки для економіки.

Бо значна девальвація – це завжди ознака кризи в економіці. Це завжди провокує значну інфляцію. А це знову ж таки провокує кризові явища в економіці,

– ствердив банкір.

Нестабільність курсу

Хитке становище гривні пов'язано зі співпрацею з Міжнародним валютним фондом. Адже через скандальні рішення Конституційного суду щодо скасування е-декларування, Україна може до кінця 2020 року не отримати другий кредитний транш.

І хоча Нацбанк намагається стабілізувати ситуацію і злагоджує коливання, без грошей МВФ втримати курс гривні стабільним буде важко.

"В нас дуже проста програма МВФ. Вона не передбачає значних реформ. Головна ідея цієї програми – не поламайте те, що було зроблено до цього. І от, отримавши тільки перший транш, українська влада завзято почала ламати все, що було зроблено до цього", – сказав Фурса.



Зростання долара – негативні наслідки для економіки / Фото Getty Images

Що там у бюджеті

У бюджеті на 2021 рік, за який депутати проголосували у першому читанні, курс гривні зафіксований на рівні 29 гривень і 10 копійок. Водночас за словами економіста Олексія Геращенка, уряд не врахував всі наслідки пандемії COVID-19, які також вплинуть на курс. Мовляв, за сценарієм бюджету, взимку люди перехворіють, а далі карантинні обмеження мають зняти, і тоді економіка почне зростати.

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Однак, як буде розвиватись пандемія, ніхто наразі не може передбачити. Тому, на думку економіста, є 2 варіанти розвитку подій:

перший – уряд має урізати певні бюджетні програми та скоротити витрати;

другий – прихована місія через рефінансування Нацбанком, коли він дає ці гроші фактично уряду. Тобто гривні стає більше і вона доходить до валютного ринку, відповідно це тисне на курс.

Великий дефіцит

Водночас в проєкті Держбюджету-2021 закладений великий дефіцит – 270 мільярдів гривень. На думку економістів, аби його покрити, у держави немає іншого виходу, як запустити друкарський верстат.

Ми позичаємо у себе майбутніх якісь кошти. Тобто фактично знову буде змушене фінансування дефіциту бюджету через випуск ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики,

– відзначив економіст Олексій Геращенко.

Самі ж зміни курсу вплинуть на економіку не одразу – згодом, пояснюють фахівці. Тож, зростання долара, яке спостерігали українці, може відгукнутись на економіці через декілька місяців або навіть рік.

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