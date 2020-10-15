МВФ назвав реальний курс гривні до долара й зробив прогноз до 2025 року
Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. Так, у 2020 році цей курс мав би становити 7,33 гривні за долар.
Водночас обмінний курс наразі становить 27,20 гривні за долар. Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook.
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Номінальний ВВП, за даними МВФ, на одного українця у 2020 році в поточних цінах складе 3,425 тисяч доларів, а за паритетом купівельної спроможності – 12,710 тисяч доларів.
При цьому ВВП України у 2020 році в поточних цінах складе 142,25 мільярдів доларів, а за паритетом купівельної спроможності – 527,9 мільярдів.
Що таке індекс Біг-Маку?Це неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності. Це своєрідний винахід видання The Economist, яке визначає, скільки повинен коштувати бутерброд Біг-Мак від McDonald's у тій чи іншій країні, враховуючи курс її національної валюти.
Експерти журналу вважають, що цей індекс найнаочніше оцінює купівельну спроможність різних валют за допомогою вартості бутерброда завдяки двом причинам: McDonald's є у більшості країн світу, а сам Біг-Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, м'ясо та овочі), аби вважати його універсальним узагальненням продукту народного господарства.
У цьому ж огляді Міжнародний валютний фонд дав прогноз щодо курсу гривні до долара на період з 2020 до 2025 року.
Згідно з прогнозами, середньорічний курс гривні до долара складе:
- 2021 рік: 28,12 гривень за долар (попередній прогноз – 28,9 гривень за долар).
- 2022 рік: 27,96 гривень за долар (попередній прогноз – 28,6 гривень за долар).
- 2023 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).
- 2024 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).
- 2025 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).
Також МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.