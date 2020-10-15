Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності. Так, у 2020 році цей курс мав би становити 7,33 гривні за долар.

Водночас обмінний курс наразі становить 27,20 гривні за долар. Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook.

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Номінальний ВВП, за даними МВФ, на одного українця у 2020 році в поточних цінах складе 3,425 тисяч доларів, а за паритетом купівельної спроможності – 12,710 тисяч доларів.

При цьому ВВП України у 2020 році в поточних цінах складе 142,25 мільярдів доларів, а за паритетом купівельної спроможності – 527,9 мільярдів.

Це цікаво! За індексом Біг-Маку долар в Україні має коштувати 10,33 гривень. У січні 2020 року українська гривня опустилася на 4 позицію з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі.



У своєму жовтневому огляді МВФ оцінив гривню дорожче, ніж автори індексу Біг-Мака.

Що таке індекс Біг-Маку? Це неофіційний спосіб визначення паритету купівельної спроможності. Це своєрідний винахід видання The Economist, яке визначає, скільки повинен коштувати бутерброд Біг-Мак від McDonald's у тій чи іншій країні, враховуючи курс її національної валюти.



Експерти журналу вважають, що цей індекс найнаочніше оцінює купівельну спроможність різних валют за допомогою вартості бутерброда завдяки двом причинам: McDonald's є у більшості країн світу, а сам Біг-Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, м'ясо та овочі), аби вважати його універсальним узагальненням продукту народного господарства.

У цьому ж огляді Міжнародний валютний фонд дав прогноз щодо курсу гривні до долара на період з 2020 до 2025 року.

Згідно з прогнозами, середньорічний курс гривні до долара складе:

2021 рік: 28,12 гривень за долар (попередній прогноз – 28,9 гривень за долар).

2022 рік: 27,96 гривень за долар (попередній прогноз – 28,6 гривень за долар).

2023 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).

2024 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).

2025 рік: 28,10 гривень за долар (попередній прогноз – 28,7 гривень за долар).

Також МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.