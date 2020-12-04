У грудні 2017-го року Мінфін ненароком зірвав курс гривні з UAH 27/USD до майже UAH 29/USD. Сьогодні подібна ситуація.

У грудні 2017-го року Мінфін ненароком зірвав курс гривні з UAH 27/USD до майже UAH 29/USD, зливши з рахунків казначейства в останні тижні року десь близько 50 млрд грн. Тобто середньомісячні витрати зведеного бюджету протягом 2017 року були 89 млрд грн, а у грудні 2017-го року вони стрибнули до 165 млрд грн і курс полетів…

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Сьогодні подібна ситуація. Плановий дефіцит на грудень 2020-го року складає 181,2 млрд грн (це $6.4 млрд, або 4.7% ВВП). За одинадцять місяців дефіцит державного бюджету становив 117.2 млрд грн. А уже на кінець грудня цей дефіцит за планом повинен бути 298,4 млрд грн.



Дефіцит державного бюджету / Графіка Ціна держави

Єдина відмінність – на рахунку казначейства немає таких грошей, щоб здійснити такі масштабні витрати.

Справжня бюджетна прірва

Що трапиться протягом наступних кількох тижнів грудня – ми можемо лише здогадуватись. Прем'єр Шмигаль каже, що гроші незабаром позичать і тоді можливе повторення "веселих валютних гірок" 2017-го року.

Проте якщо до цього часу з позиками було важко, то є високий ризик що і в грудні не все буде як гадалось. Тоді що? План "С" і значна частина зобов'язань 2020 року перекочує у 2021 рік?

Якщо план "С", то нас чекає надзвичайно цікавий 2021-й рік. Нагадаємо, що запропонований проєкт бюджету 2021 року за нашими підрахунками має прихований дефіцит щонайменше 8,3% ВВП або близько 375 млрд грн. До цієї суми варто буде ще додати позичений у 2020-му році у експортерів ПДВ. Якщо зверху накинуть ще десь $3 млрд з 2020-го року (саме стільки за словами Міністра фінансів не вистачає, щоб закрити 2020-й рік), то на виході маємо не просто діру, а справжню бюджетну прірву десь так на 475 млрд грн, або $16,8 млрд за поточним курсом (це 10,5% від ВВП 2021-го року).

Щоб ми зробили б на місці Мінфіну в такій відчайдушній ситуації?

Почали б переконувати, що у 2021-му році почнеться такий економічний бум, якого країна ще в житті не бачила. Тоді не те, що з боргами 2021-го розрахуватись зможемо, але і ніякого дефіциту у 2021-му році вже не буде. Блажен, хто вірує. Тримаємо кулаки, щоб так воно і було.

Проте по перспективам 2021 року немає одностайності навіть по тенденціям світової економіки. А Україна з її "священним суверенним правом на корупцію на Богом даній землі" – то взагалі окремий випадок.

Нам би у 2021-му якось відновити довіру в очах того ж МВФ і це був би великий позитив.

А поки з нетерпінням чекаємо чим завершиться бюджетний грудень, поки що 2020-го року.

Джерело: Facebook