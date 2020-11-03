Віденський терорист мав албанське походження: ЗМІ назвали його ім'я та вік
Терорист, якого застрелили під час терактів у Відні 2 листопада, мав албанське коріння. ЗМІ пишуть, що нападника звали Куртін С., він народився та виріс в австрійській столиці.
З’явилися нові дані про особу терориста, якого застрелили у Відні 2 листопада. Про це у твіттері повідомив редактор щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.
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Я дослідив кілька деталей про терориста. Його звуть Куртін С., йому 20 років, народився й виріс у Відні та мав албанське коріння,
– написав Кленк.
Він додав, що його батьки терориста родом з Північної Македонії.
Крім того, за словами журналіста, нападник був відомий внутрішній розвідці, тому що був одним з 90 австрійських ісламістів, які хотіли поїхати в Сирію. Кленк додав: поліція вважала, що терорист був не здатний самостійно спланувати напад.
Нагадаємо, вранці 3 листопада міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".
Теракти у Відні: що відомо
- Приблизно о 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе та ресторанах. Стріляли нападники і в перехожих.
- Поліцейські заявили про шість різних місць, звідки діяли терористи.
- Відомо про 4 жертв, щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем.
- Австрійський канцлер Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу.
- Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
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