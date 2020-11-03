Терорист, якого застрелили під час терактів у Відні 2 листопада, мав албанське коріння. ЗМІ пишуть, що нападника звали Куртін С., він народився та виріс в австрійській столиці.

З’явилися нові дані про особу терориста, якого застрелили у Відні 2 листопада. Про це у твіттері повідомив редактор щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.

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Я дослідив кілька деталей про терориста. Його звуть Куртін С., йому 20 років, народився й виріс у Відні та мав албанське коріння,

– написав Кленк.

Він додав, що його батьки терориста родом з Північної Македонії.

Крім того, за словами журналіста, нападник був відомий внутрішній розвідці, тому що був одним з 90 австрійських ісламістів, які хотіли поїхати в Сирію. Кленк додав: поліція вважала, що терорист був не здатний самостійно спланувати напад.

Нагадаємо, вранці 3 листопада міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".

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