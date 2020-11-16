16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Часто представникам галузі доводиться виконувати роботу у прямому ефірі. І, звісно ж, ніхто при цьому не застрахований від курйозних ситуацій.

Сайт 24 каналу зібрав підбірку найкумедніших ситуацій, які траплялися з репортерами та телеведучими під час прямих включень.

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Курйоз під час "вуличного" включення

Під час останніх днів голосування на виборах президента США, на початку листопада 2020 року, журналісти з усього світу з'їхалися до найбільших міст Штатів, аби висвітлити настрої американців. Під час одного з "вуличних" включень журналіста телеканалу "Україна 24" "атакував" афроамериканець, який буквально не давав йому можливості розповісти про події.

Так, чоловік кілька разів видав божевільний стогін прямо на вухо кореспондентові, що фактично зірвало репортаж. Ролик став вірусним у Мережі.

На журналіста напала свиня

На кореспондента ранкового шоу одного з грецьких телеканалів під час включення напала свиня. Розповідав чоловік про наслідки негоди у одному з населених пунктів, чим неймовірно зацікавив тварину, яка втекла з сусідньої ферми. Так, свиня почала переслідувати і кусати репортера. Той з усіх сил намагався залишатися при цьому серйозним, на відміну від колег у студії, які не змогли стримати емоцій і щиро посміялися з цієї курйозної ситуації.

Обман для глядачів

У кінці липня 2020 року дещо оконфузилися кореспонденти телеканалу "1+1", які висвітлювали захоплення автобуса з пасажирами терористом у центрі Луцька.

З місця подій у випуск новин включалися Соломія Вітвіцька та Тетяна Хомич. Так, Соломія Вітвіцька розповідає про подію, а після цього передає слово колезі, яка нібито працює значно ближче до захопленого автобуса. Проте дуже легко помітити, що обидві журналістки стоять майже поруч: на задньому плані одне і те ж припарковане авто, дерева та дорожній знак.

Карантинні курйози

У 2020-му році жорсткий локдаун змусив фактично усіх людей, у тому числі й журналістів, адаптуватися до дистанційної роботи. Отже, ведучі та кореспонденти проводили прямі включення зі своїх домівок. І, звісно, це час від часу супроводжувалося курйозними ситуаціями.

Так, в ефірі одного з іспанських телеканалів, за спиною телеведучого з'явилася оголена жінка. Як з'ясувалося згодом, це – його колега. Однак найбільше питань викликало те, що карантин журналіст повинен був проводити з іншою дівчиною. А особливо телеканал обурила навіть не зрада працівника, а те, що обоє колег порушили суворі правила самоізоляції, які діяли на той час в Іспанії.

Голий хлопець потрапив у кадр і під час включення репортерки американського телеканалу KCRA. Проте, на відміну від попередньої історії, це був її чоловік. А журналістка просто обрала не найвдаліший ракурс для зйомки – у дзеркалі відбивається душ із прозорими стінками.





Журналіст ABC під час прямого ефіру популярної в США телепередачі "Доброго ранку, Америко" розповідав про дрони, які доставляють товари під час карантину, без штанів. При чому, за найкращими традиціями онлайн-зібрань, на ньому була сорочка та піджак. Видали репортера голі ноги, які було видно в кадрі. Відео стало вірусним, а журналістові довелося виправдовуватися у Twitter.

У телеведучої випав зуб

Ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко потрапила в курйозну ситуацію під час ведення випуску новин: у неї несподівано випав передній зуб. Проте вона не розгубилася і, сховавши зуб у руці, продовжила програму.

Відео опублікувала одна із глядачок у Instagram і згодом воно поширилося як українськими, так і іноземними ЗМІ. Користувачі соцмереж співчувають телеведучій та хвалять її за вміння знаходити вихід із незручних ситуацій.

Журналіст вирішив причепуритися. Невчасно

Журналіст NBC, готуючись до включення з Сирії, вирішив покращити зачіску. І нічого ліпшого, ніж зробити це за допомогою власної слини, йому на думку не спало. Так, оскільки його дещо завчасно "увімкнули" в ефір, глядачі мали змогу спостерігати, як репортер плює собі на руку і потім пригладжує волосся. Цю маніпуляцію чоловік повторив кілька разів, а потім уточнив у оператора, чи нормально він тепер виглядає.

Це відео у Twitter переглянули понад 8 млн разів.

THIS JUST HAPPENED LIVE!!! pic.twitter.com/vEYfjtTo7S — Valerie Breiman (@ValerieBreiman) March 22, 2019

Брудний і смердючий міністр

Вірусним стало і відео курйозу, який трапився з ведучою новин миколаївського "35-го телеканалу". Так, вона помилково прочитала новину із суфлера без паузи і таким чином дещо образила одного із колишніх міністрів.

"Брудний і смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан миколаївського залізничного вокзалу", – прочитала ведуча.

Репортер забув вимкнути Facebook-маски

Журналіст North Carolina TV у прямому ефірі розповідав про аномальний снігопад у Північній Кароліні. Однак забув перед цим вимкнути AR-маски в Facebook. Так, за хвилину він "змінив" низку образів, чим дуже потішив глядачів: про погоду їм розповідав то чаклун, то ведмедик, то злодій із підсвіченим ліхтариком обличчям. Відео стало дуже популярним, а у соцмережах почали радити кореспондентам завжди доповнювати сюжети такими масками.

Лайка під час інтерв'ю

Журналіст черкаського телеканалу "Антена" Валерій Воротник під час розмови з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком не зміг нормально сформулювати запитання, тому спересердя видав "Бл**ь, х**ню якусь кажу!".

Цю фразу вирізали з випуску, однак оригінальне відео продовжує ширитися мережею.

Випадково переведена камера

Під час прямого ефіру на американському телеканалі Fox News оператор випадково перевів камеру з обличчя телеведучої на її груди у той момент, коли вона з колегами обговорювала серйозну тему.

Один із чоловіків-ведучих знітився, побачивши картинку, тоді як сама жінка почала жестами просити направити об'єктив знову на її обличчя. У коментарях до відео припускають, що положення камери змінилося випадково, але не виключають і своєрідне почуття гумору в оператора.