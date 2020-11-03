Терорист, якого застрелили під час терактів у Відні 2 листопада, мав албанське коріння та був судимий. Нападника звали Куйтім Фейзулай, він народився та виріс в австрійській столиці.

Ім’я та походження вбитого терориста

З’явилися нові дані про особу терориста, якого застрелили у Відні 2 листопада. Про це у твіттері повідомив редактор щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.

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Я дослідив кілька деталей про терориста. Його звуть Куйтім Ф., йому 20 років, народився й виріс у Відні та мав албанське коріння,

– написав Кленк.

Він додав, що батьки терориста родом з Північної Македонії. Тому, окрім австрійського, він мав громадянство і цієї країни. Видання APA наводить повне ім'я терориста – Фейзулай Куйтім.

Переконання та присяга главі ІДІЛ

За даними ЗМІ, незадовго до теракту Куйтім приніс присягу на вірність новому главі ІДІЛ Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Кураіші. Він також зробив фото з мачете, пістолетом та автоматом Калашникова.

Kronen Zeitung з посиланням на інформацію МЗС Австрії пише, що у квітні 2019 року він був засуджений до 22 місяців тюремного ув'язнення за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави". 5 грудня 2019 року його звільнили умовно-достроково. Він вважався молодим повнолітнім, тому потрапив під дію закону про суд у справах неповнолітніх.

Його захисник заявляв, що Куйтім був підлітком, якому пощастило зустріти не тих друзів. Він не сподівався, що його підзахисний здатен стати терористом.

Нагадаємо, вранці 3 листопада міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".

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