Убитий віденський терорист Куйтім Фейзулай мав албанське походження та судимість
Терорист, якого застрелили під час терактів у Відні 2 листопада, мав албанське коріння та був судимий. Нападника звали Куйтім Фейзулай, він народився та виріс в австрійській столиці.
Ім’я та походження вбитого терориста
З’явилися нові дані про особу терориста, якого застрелили у Відні 2 листопада. Про це у твіттері повідомив редактор щотижневої газети Falter Флоріан Кленк.
Усі деталі Теракт у центрі Відня: все, що наразі відомо – відео 18+
Я дослідив кілька деталей про терориста. Його звуть Куйтім Ф., йому 20 років, народився й виріс у Відні та мав албанське коріння,
– написав Кленк.
Він додав, що батьки терориста родом з Північної Македонії. Тому, окрім австрійського, він мав громадянство і цієї країни. Видання APA наводить повне ім'я терориста – Фейзулай Куйтім.
Переконання та присяга главі ІДІЛ
За даними ЗМІ, незадовго до теракту Куйтім приніс присягу на вірність новому главі ІДІЛ Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Кураіші. Він також зробив фото з мачете, пістолетом та автоматом Калашникова.
Kronen Zeitung з посиланням на інформацію МЗС Австрії пише, що у квітні 2019 року він був засуджений до 22 місяців тюремного ув'язнення за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави". 5 грудня 2019 року його звільнили умовно-достроково. Він вважався молодим повнолітнім, тому потрапив під дію закону про суд у справах неповнолітніх.
Його захисник заявляв, що Куйтім був підлітком, якому пощастило зустріти не тих друзів. Він не сподівався, що його підзахисний здатен стати терористом.
Теракти у Відні: що відомо
- Приблизно о 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе та ресторанах. Стріляли нападники і в перехожих.
- Поліцейські заявили про шість різних місць, звідки діяли терористи.
- Відомо про 4 жертв, щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем.
- Австрійський канцлер Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу.
- Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.
Поділитися новиною