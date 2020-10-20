У квартирі на Луганщині вибухнула граната: є потерпілі – фото
У місті Рубіжному, що на Луганщині, в одній з квартир вибухнула граната. Це сталося ввечері 19 жовтня, двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.
За попередніми даними, вибух стався в помешканні 61 річного чоловіка та його 33-річного сина. Про це повідомила речниця місцевої поліції Тетяна Погукай.
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Їх обох госпіталізували до лікарні. Саме від медиків правоохоронці отримали повідомлення про госпіталізацію чоловіків.
Ймовірна причина вибуху – необережне поводження з гранатою. Наразі, на місці працюють вибухотехніки та проводяться слідчі дії.
Обережно, на фото видно кров!
Внаслідок вибуху на Луганщині постраждали двоє людей / Фото поліції
Інші випадки, пов'язані з гранатами
- У вересні чоловік кинув гранату у будинок з людьми у Дніпрі. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє чоловіків, які перебували всередині.
- Кількома дня раніше біля Офісу Президента затримали чоловіка з гранатою. Йому повідомили про підозру і відкрили кримінальну справу.
- У серпні в автомобілі у Дніпрі вибухнула граната. 71-річному водію відірвало обидві руки, чоловіка не вдалося врятувати.