У місті Рубіжному, що на Луганщині, в одній з квартир вибухнула граната. Це сталося ввечері 19 жовтня, двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

За попередніми даними, вибух стався в помешканні 61 річного чоловіка та його 33-річного сина. Про це повідомила речниця місцевої поліції Тетяна Погукай.

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Їх обох госпіталізували до лікарні. Саме від медиків правоохоронці отримали повідомлення про госпіталізацію чоловіків.

Ймовірна причина вибуху – необережне поводження з гранатою. Наразі, на місці працюють вибухотехніки та проводяться слідчі дії.

Обережно, на фото видно кров!



Внаслідок вибуху на Луганщині постраждали двоє людей / Фото поліції

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