35-річного мешканця Миколаєва 5 листопада затримали поліцейські. У квартирі чоловіка знайшли дуже серйозну колекцію озброєння. Деякі боєприпаси могли вибухнути в будь-який момент.

Історію чоловіка, який із гордістю розповів слідчим про збереження заборонених предметів та наміри їх продати, повідомляє "Суспільне". Зброю та боєприпаси він колекціонував з дитинства.

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При цьому чоловік не переймався тим, що деякі речі з його колекції є занадто небезпечними навіть для простого зберігання.

Психолог з незвичним хобі

Поліцейським зловмисник пояснив, що є відомим спеціалістом у сфері психології, автором кількох книжок та власником нелегальної колекції зброї. Не менш епічним є й те, що чоловік ділився фотографіями зброї із підписниками у соцмережах. Звідти копи й дізналися про його діяльність.

Коли ж правоохоронці та вибухотехніки прийшли до нього з обшуками, вони знайшли дійсно серйозну колекцію:

пістолети;

гранати;

пістолети-кулемети;

гвинтівки;

автомати;

ручні протитанкові гранатомети;

ножі;

набої різного калібру.



Психолог хизувався колекцією у соцмережах / Фото поліції Миколаєва

Частину вже знищили

Оскільки деякі боєприпаси колекції чоловіка належали до категорій найбільш вибухонебезпечних, їх довелось нейтралізовувати. Підривач до німецької ручної гранати ліквідували на місці, оскільки транспортувати його було небезпечно.

Самого колекціонера затримали. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Дивіться відео з обшуку квартири колекціонера зброї у Миколаєві: