У Європарламенті розкритикували Україну через недостатнє реформування судової влади та слабку боротьбу з олігархами. В ЄС вважають, що українській владі вкрай необхідні суттєві результати в боротьбі з корупцією.

Україні вже найближчим часом потрібно провести низку реформ. Про це мовиться у звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України та ЄС, повідомляє "Європейська правда".

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Про які виклики для України говорять в ЄС

Німецький депутат Міхаель Галер все ж зізнався, що шлях, яким Україна йшла від часів Революції Гідності, вражає.

Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією,

– наголосив Галер.

Як голосували європарламентарі за звіт

За – 53 депутати;

проти – 7 депутатів;

утрималися – 8.

Позитивні моменти, які виокремили у звіті

Виконання зобов'язань щодо Угоди про асоціацію з ЄС;

Прогрес у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.

Зверніть увагу! Зауваження європарламентарів стосуються судової системи, яка на їхню думку, залишається інститутом, якому українці найменше довіряють. Також Євросоюзу не подобаються спроби керівників України втручатися в роботу правоохоронних органів.

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