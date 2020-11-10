Квола боротьба з олігархами та недовіра до судів: за що ЄС розкритикував Україну
У Європарламенті розкритикували Україну через недостатнє реформування судової влади та слабку боротьбу з олігархами. В ЄС вважають, що українській владі вкрай необхідні суттєві результати в боротьбі з корупцією.
Україні вже найближчим часом потрібно провести низку реформ. Про це мовиться у звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України та ЄС, повідомляє "Європейська правда".
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Про які виклики для України говорять в ЄС
Німецький депутат Міхаель Галер все ж зізнався, що шлях, яким Україна йшла від часів Революції Гідності, вражає.
Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією,
– наголосив Галер.
Як голосували європарламентарі за звіт
- За – 53 депутати;
- проти – 7 депутатів;
- утрималися – 8.
Позитивні моменти, які виокремили у звіті
- Виконання зобов'язань щодо Угоди про асоціацію з ЄС;
- Прогрес у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.
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