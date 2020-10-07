Протистояння між Білоруссю та Прибалтикою: Латвія та Естонія відкликають послів з Мінська
Міністерства закордонних справ Латвії та Естонії відкликають своїх послів з Білорусі для консультацій. Ейнарс Семаніс і Мерікей Кокаєв покинуть Мінськ протягом найближчих кількох днів.
Низка країн вже відкликала своїх послів з Білорусі
Раніше свої диппредставників з Білорусі відкликала Литва, Польща та Німеччина. Про це повідомляє TUT.by.
До теми Кара за невизнання Лукашенка: Білорусь може обмежити автотранзит з Литвою та Латвією
Зазначимо, що напруженість у відносинах між країнами Прибалтики та Білоруссю розпочалась після виборів президента 9 серпня та початку протестів.
Країни Прибалтики одними з перших ввели проти Мінська санкції
Литва, Латвія та Естонія ввели персональні санкції проти білоруського керівництва. 2 жовтня обмеження проти 40 білоруських високопосадовців погодили і країни Євросоюзу.
Мінськ відреагував на це блискавично. У МЗС Білорусі повідомили про введення "симетричних" санкцій.
Серед можливих обмежень у Мінську також називали:
- закриття повітряного простору,
- ембарго на товари,
- переорієнтація торговельних потоків.
Ще один метод впливу, який розглядає чинний самопроголошений президент Олександр Лукашенко, обмеження автотранзиту з Литвою та Латвією.