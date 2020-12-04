У Латвії провели обшуки стосовно 7 осіб через підозру в порушенні ними міжнародних санкцій. Йдеться про санкції ЄС, введені через дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Санкціоновані судом процесуальні дії відбулися в Ризі та її околицях. Про це інформує пресцентр Служби безпеки Латвії.

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Інформація, отримана під час розслідування, викликає підозри про передачу економічних ресурсів особі, яка підпадає під санкції Євросоюзу,

– мовиться у заяві.

Зазначається також, що під час обшуків служба отримала великий обсяг інформації, зокрема, – носії даних і документи.

До неназваних 7 осіб застосували запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі. Які саме – не уточнюється.

У Латвії також заявили, що утримаються від подальших коментарів на час розслідування.

Зверніть увагу! У червні посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені після незаконної анексії Криму.



Водночас наприкінці листопада Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до продовження персональних санкцій ЄС щодо РФ.



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