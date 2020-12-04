Латвійські правоохоронці провели обшуки в кількох працівників інформагенства Baltnews. Після цього їх затримали та допитали.

Не вийшли на зв'язок 6 журналістів Baltenews

Також затримали і проросійського активіста Володимира Ліндермана. Про це інформує Delfi.

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Під час обшуків у нього вилучили комп'ютер, телефон, банківські карти та носії інформації.

3 грудня затримали і допитали Андрія Солопенка та Андрія Яковлєва – медійників, які співпрацюють з Baltenews. Після допиту журналістів відпустили. Згодом обшукали помешкання співробітниці ЗМІ Алли Березовської.

Нам відомо мінімум про шість людей, деякі не виходять на зв'язок,

– заявив керівник Baltenews Андрій Старіков.

Журналісти могли співпрацювати з "Россия сегодня"

ЗМІ пишуть, що співробітників Baltnews і Sputnik Латвія звинуватили у порушенні режиму санкцій ЄС через співпрацю на МІА "Россия сегодня".

Ще у червні 2020 року Латвії заборонили трансляцію 7 каналів групи RT (раніше відома як Russia Today). У Нацраді з електронних ЗМІ пояснили, що ці телеканали перебувають під фактичним контролем Дмитра Кисельова.