Працювали на заборонені російські ЗМІ: в Латвії затримали журналістів
Латвійські правоохоронці провели обшуки в кількох працівників інформагенства Baltnews. Після цього їх затримали та допитали.
Не вийшли на зв'язок 6 журналістів Baltenews
Також затримали і проросійського активіста Володимира Ліндермана. Про це інформує Delfi.
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Під час обшуків у нього вилучили комп'ютер, телефон, банківські карти та носії інформації.
3 грудня затримали і допитали Андрія Солопенка та Андрія Яковлєва – медійників, які співпрацюють з Baltenews. Після допиту журналістів відпустили. Згодом обшукали помешкання співробітниці ЗМІ Алли Березовської.
Нам відомо мінімум про шість людей, деякі не виходять на зв'язок,
– заявив керівник Baltenews Андрій Старіков.
Журналісти могли співпрацювати з "Россия сегодня"
ЗМІ пишуть, що співробітників Baltnews і Sputnik Латвія звинуватили у порушенні режиму санкцій ЄС через співпрацю на МІА "Россия сегодня".
Ще у червні 2020 року Латвії заборонили трансляцію 7 каналів групи RT (раніше відома як Russia Today). У Нацраді з електронних ЗМІ пояснили, що ці телеканали перебувають під фактичним контролем Дмитра Кисельова.
Хто такий Дмитро Кисельов?
Російський журналіст, заступник гендиректора Всеросійської державної ТРК, гендиректор RT. Пропагандист режиму Путіна, українофоб. В Україні проти Кисельова порушене кримінальне провадження за "сприяння терористичній діяльності". Кисельов – у санкційному списку України.
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