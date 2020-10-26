У законі про легалізацію грального бізнесу не врахували рекомендації НАЗК
У законі про легалізацію грального бізнесу в Україні не врахували рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідний законопроєкт набув чинності у серпні.
Загалом НАЗК перевірила 17 законопроєктів, 2 з яких ухвалили як закони, та 3 постанови уряду. Про це повідомила пресслужба НАЗК.
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В агентстві зауважили, що рекомендації НАЗК врахували у трьох із чотирьох перевірених законів.
Які порушення найчастіше виявляли під час перевірок:
- розширення повноважень органів влади;
- відсутність переліку форм, термінів та порядку прийняття рішень владою;
- нечітка регламентація прав чи обов’язків юридичних та фізосіб;
- використання правових конструкцій, що мають оцінний характер.
Легалізація грального бізнесу в Україні: що відомо
- Президент Володимир Зеленський у серпні 2020 року підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який Рада схвалила у липні.
- Закон легалізує діяльність гральних закладів на території України. Зокрема, казино, букмекерських пунктів, гральних автоматів, лотереї тощо.
- Також передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом.
- За дотриманням правил діяльності ринку здійснюватимуть державний нагляд.
- Законопроєкт прийняли, аби урегулювати гральний бізнес. Згодом він зможе приносити додаткові гроші у Держбюджет.