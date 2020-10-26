У законі про легалізацію грального бізнесу в Україні не врахували рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідний законопроєкт набув чинності у серпні.

Загалом НАЗК перевірила 17 законопроєктів, 2 з яких ухвалили як закони, та 3 постанови уряду. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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В агентстві зауважили, що рекомендації НАЗК врахували у трьох із чотирьох перевірених законів.

Які порушення найчастіше виявляли під час перевірок:

розширення повноважень органів влади;

відсутність переліку форм, термінів та порядку прийняття рішень владою;

нечітка регламентація прав чи обов’язків юридичних та фізосіб;

використання правових конструкцій, що мають оцінний характер.

Легалізація грального бізнесу в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський у серпні 2020 року підписав законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який Рада схвалила у липні.

Закон легалізує діяльність гральних закладів на території України. Зокрема, казино, букмекерських пунктів, гральних автоматів, лотереї тощо.

Також передбачено створення низки реєстрів, пов'язаних з гральним бізнесом.

За дотриманням правил діяльності ринку здійснюватимуть державний нагляд.

Законопроєкт прийняли, аби урегулювати гральний бізнес. Згодом він зможе приносити додаткові гроші у Держбюджет.



Легалізовані азартні ігри в Україні / Інфографіка 24 каналу