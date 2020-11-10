Одне з питань всеукраїнського опитування, ініційованого президентом, стосувалось легалізації медичного канабісу. У парламенті вже працюють над документом, який дозволить втілити цю ідею в життя.

Респонденти підтримали легалізацію медичного канабісу

У Верховній Раді уже створили робочу групу задля розробки законопроєкту. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, інформує 24 канал.

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Там є два принципові підходи. Це: дозволити імпорт вже готових препаратів і подивитись, як це працює і допомагає онкохворим, а потім вже робити імпортозаміщення,

– сказав Арахамія.

Зазначимо, що за попередніми підрахунками результатів всеукраїнського опитування, легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, проти – 29,53%.

Коли повідомлять остаточні результати опитування

Щодо оприлюднення остаточних результатів опитування, то, за словами голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, це станеться вже після оголошення офіційних результатів місцевих виборів.

Результати, про які говорять зараз, наголосив політик, – після опрацювання близько 80% бюлетенів.

Найважливіше про всеукраїнське опитування 25 жовтня можна прочитати тут.



5 питань від президента Зеленського / Інфографіка 24 каналу