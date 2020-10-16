Президент Володимир Зеленський заявив, що опитування надалі можуть проводити щомісяця або навіть щотижня. Тому глава держави запропонував українцям поставити ті питання, які варто включити до наступних анкет.

Так, за словами президента, якщо українцям не подобаються оголошені 5 питань, вони можуть поставити свої. Про це повідомляє 24 канал.

До речі Хто вбив Еріку та що робити з Аваковим: у мережі пропонують свої "5 питань від Зеленського"

Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань,

– сказав Зеленський.

Які питання пропонують українці

Найактивніше українці обговорювали майбутні питання на фейсбук-сторінці Зеленського. Користувачі мережі запропонували свої варіанти питань для майбутніх опитувань – як логічні, так і радше "стьобні".

Про скорочення чиновників

Чи не вважаєте ви, що також потрібно скоротити міністрів Кабміну, більшу половину всіх заступників на всіх рівнях, починаючи з КМУ, ВРУ, також в міністерствах, прокуратурі, СБУ, Нацполіції, Генштабу ЗСУ, Міноборони, апарату президента України?

Депутатів скоротити до кількості областей?

А чи потрібен нам президент, який ніколи не відкривав Конституції та навіть гадки не має про його обов'язки?

Про зменшення зарплат держслужбовцям

Чи потрібно встановити на законодавчому рівні обмеження зарплати державних службовців, керівників державних підприємств та членів наглядових рад на рівні 10 мінімальних заробітних плат на постійній основі?

Про корупцію та бюрократію

Коли справді почнуть боротьбу з корупцією? Коли замість кумів так друзів на державні посади будуть призначати фахівців? Коли ваші обіцянки стосовно державних дач дітям,а не можновладців перетворяться з байок на реальність?

Коли органи державної влади відійдуть від бюрократичної системи? Коли ми перестанемо надавати купу довідок (копій документів) з різних структур, щоб оформити іншу довідку для пред'явлення в іншу структуру?

Чи треба вводити ув'язнення за невиконання передвиборчих обіцянок?

Чи народ не проти, якщо у корупціонерів та їх найближчих родичів конфісковувати все майно під "0", а не саджати в тюрму знову на наші плечі?

Питання українців / Скриншот із фейсбуку

Про розмитнення авто та призов до армії

Коли вирішиться питання єврономерів? Та коли розмитнення авто стане доступним для звичайних людей?

Зробити контрактну армію без обов'язкового призову

Про організацію опитувань

Чому б не зробити опитування через додаток Дiя?

Хто, кого і як опитуватиме? За якими списками виборців, за якими документами, на якій підставі? Хто контролюватиме це "опитування"? Хто рахуватиме результати?



Питання українців до Зеленського / Скриншот із фейсбуку

До речі Ніщо не заважає нам проводити всенародні опитування щотижня, – Зеленський

Про легалізацію, але не тільки марихуани

Українці пропонують включити до опитувань питання легалізації проституції та зброї.

Я вважаю, що одним канабісом не потрібно обмежуватися. Доцільно розширити перелік дозволених речовин?

Коли можна буде їхати за канабісом?

Коли буде легалізація зброї?

Легалізувати проституцію також?

Інші "нагальні" питання

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про проблеми розмноження мух дрозофіла в умовах зміни клімату, попри гарантії, визначені кіотським протоколом?

Чи потрібен Україні Ілон Маск?

Що там із золотом Полуботка?

Крім того, українці скористались можливістю у коментарях попросити допомоги у Зеленського. Наприклад, президента попросили встановити світлофор на Столичному шосе біля Конча Заспи.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський анонсував опитування, що відбудеться у день виборів, 25 жовтня. Українці матимуть змогу відповісти на 5 додаткових питань. Зокрема, про довічне ув'язнення корупціонерів, вільну економічну зону на Донбасі, легалізацію медичного канабісу, скорочення нардепів та Будапештський меморандум. Детальніше про опитування читайте тут.