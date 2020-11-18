У Дніпрі вночі 18 листопада таксі Uklon зіткнулось з легковиком Subaru. У результаті перше авто буквально розірвало на частини.

Як сталось ДТП

За попередньою інформацією, ЗАЗ виїжджав на проспект Героїв, коли Subaru їхав у бік Південного мосту. Відтак автівки зіткнулись, повідомляє "Інформатор".

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Від удару таксі розірвало. Задня частина авто відлетіла на кілька метрів убік, машина перекинулася на дах. Інший легковик вилетів на узбіччя.

Крім "швидкої" та поліції, на місце ДТП приїхали рятувальники. Вони перекрили газ в авто, тож займання не було. До речі, вночі на дорозі, де сталась аварія, був ускладнений рух транспорту.

Обставини ДТП з'ясовує слідство.

Що відомо про постраждалих

Обох водіїв машин забрали до лікарні. Одному з них – близько 60 років, іншому – близько 30 – 40.

Наразі невідомо, в якому стані чоловіки.

Яка статистика ДТП в Україні

Згідно зі статистикою, від початку року в Україні трапилось понад 135 тисяч ДТП.

На жаль, 2842 людини загинули, серед них – 138 дітей.

Найчастіше аварії траплялись у Києві, а також в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Зауважимо, кожна 37 ДТП виникає через п'яних водіїв.

Дивіться відео з місця події ДТП:

Розтрощені автівки у результаті ДТП / Фото "Інформатору":