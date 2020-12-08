Перший пам'ятник радянському вождеві Володимирові Леніну в Україні повалили рівно 7 років тому – 8 грудня 2013 року. Сталося це на Бесарабській площі в Києві у період Майдану і призвело до хвилі ленінопаду по всій Україні. Як це було – читайте і дивіться далі.

Загалом в Україні повалили та демонтували 1320 пам'ятників Леніну. У серпні 2017 року тодішній глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що у містах країни не залишилося жодного пам'ятника радянському вождеві. Про ленінопад в обласних центрах України – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Київ

Пам'ятник Леніну в Києві був заввишки 3,45 метра з червоного полірованого граніту на майже семиметровому постаменті зі сходами. Цікаво, що повалили монумент не з першого разу, а таких спроб було кілька.

Перша спроба була влітку 2009 року. Тоді пам'ятник суттєво пошкодили: відбили ніс і руку. Але монумент відновили до листопада того ж року. Пропрезидентська на той час партія "Наша Україна" назвала пошкодження пам'ятника Леніну "актом національного відчаю".



Пошкоджений у 2009 році пам'ятник Леніну в Києві / Фото з твітера History Ukraine

Другою стала спроба повалення столичного "Леніна" 1 грудня 2013 року. Тоді сталася бійка між протестувальниками, які планували знести монумент, і бійцями "Беркута".

Як повідомили згодом у міліції, кілька десятків молодих людей із закритими обличчями написали на пам'ятнику "фашист". Коли правоохоронці намагалися завадити цьому, спалахнула сутичка з вибуховими пакетами і димовими шашками. Міліція відтіснила протестувальників після того, як ті накинули на пам'ятник зашморг, намагаючись його повалити.

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Остаточно київського "Леніна" повалили 8 грудня 2013 року. Учасниками повалення стали до 200 людей, частина з яких були в масках. До пам'ятника приставили драбину, накинули троси і, розгойдуючи монумент з боку в бік, зрештою повалили його. Все це сталося на очах міліції, яка не перешкоджала діям людей.

Пам'ятник радянському вождеві впав, пробивши "головою" гранітну плиту. Після цього "голова" відвалилася. Уламки розбитого монумента люди розбирали на сувеніри. Поруч розмахували прапорами України, Білорусі та Литви і вигукували гасла "Революція!", "Янукович, ти наступний!", співали гімн України.

Дивіться відео повалення пам'ятника Леніну в Києві 8 грудня 2013 році:

Міліція Києва назвала подію масовими заворушеннями та затримувала навіть непричетних до інциденту людей. А поплічники Януковича передбачувано засудили такий вчинок мітингувальників.

Так, саме з Києва стартувало явище, яке дещо згодом назвали "ленінопадом". Учасники ленінопаду пояснювали свої вчинки тим, що таким чином позбавляють свої населені пункти символу тоталітаризму і відкривають шлях оновленої України.

Тільки протягом грудня 2013 року в Україні повалили ще 3 пам’ятники радянському вождеві: в Подільську на Одещині, Любешеві на Волині, Ватутіному на Черкащині.

У січні вже 2014 року повалили 9 таких монументів у різних куточках України. А в лютому – вже понад 300.

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Житомир

Якщо брати до уваги обласні центри України, то другого "Леніна" в той період повалили в Житомирі. Сталося це 21 лютого 2014 року. Монумент повалили невідомі протестувальники за допомогою вантажівки КАМАЗ. Одразу по поваленню активісти вигукували "Правий сектор" та "Ленін впав, народ повстав".



Повалення пам'ятника Леніну в Житомирі / Фото zhitomir-online.com

Полтава

Учасники Євромайдану в Полтаві повалили свого "Леніна" теж 21 лютого 2014 року. Так, під український гімн на постамент встановили прапор України, а бронзову скульптуру розпиляли болгаркою.

22 лютого перед фасадом постаменту місцеві жителі встановили невелику стелу із зображенням Божої Матері з Ісусом на руках. До стели несли квіти і палили свічки в пам'ять про загиблих майданівців.

Зауважимо, що бронзову скульптуру вождя переплавили на церковні дзвони. А в квітні 2014 року на місці постамента встановили народний меморіал пам'яті Небесної Сотні.



Повалення пам'ятника Леніну в Полтаві / Фото vgorode.ua

Суми

Далі "впав Ленін" в Охтирці на Сумщині. Зробили це теж у лютому 2013 року представники ВО "Свобода" на чолі з тодішнім нардепом Ігорем Мірошниченком.

Слідом за цим у самих Сумах вже офіційно демонтували пам’ятник радянському вождеві. Таке рішення прийняв мер міста Геннадій Мінаєв за підтримки депутатів міськради. Протягом року також прибрали кілька пам'ятників Леніну в районних центрах та селах області.

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Повалення пам'ятника Леніну в Охтирці на Сумщині / Фото dancor.sumy.ua

Дніпро

Пам’ятник Леніну у тодішньому Дніпропетровську повалили 22 лютого після багатогодинних спроб. Активістам довелося підпиляти Іллічу ноги, і тільки тоді водієві спеціально пригнаного автокрана вдалося зачепити і повалити пам'ятник.

До речі, того ж дня частково зруйнували 2 пам'ятники Леніну у Кривому розі: у сквері біля вокзалу "Кривий Ріг – Головний" та на проспекті Металургів.

Дивіться відео повалення пам'ятника Леніну у Дніпрі:

Миколаїв

До Миколаєва ленінопад дістався теж 22 лютого. Під час мітингу на Євромайдані його учасники викликали спецтехніку і монумент таки впав. При цьому сталися сутички з комуністами.

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Дивіться відео повалення пам'ятника Леніну в Миколаєві:

Кропивницький (Кіровоград)

У тодішньому Кіровограді монумент радянському вождеві повалили теж у ніч проти 22 лютого. Пам'ятник був розташований у Ковалівсьому парку. Очевидці розповідали, що "Ленін" впав усього за 10 хвилин. Люди активно фотографувалися поряд з ним.



Повалення "Леніна" в Кіровограді (теперішньому Кропивницькому) / Фото gre4ka.info

Чернігів

Пам’ятник Леніну в Чернігові теж 21 лютого повалили кілька сотень людей. Спершу між активістами та представниками Компартії, які намагалися захистити пам'ятник, відбулася перепалка. Обійшлося без постраждалих. "Ленін" таки впав о 22:03. Присутні зустріли знесення пам'ятника вигуками "Молодці!"

Дивіться відео повалення "Леніна" в Чернігові:

Хмельницький

21 лютого у Хмельницькому повалили відразу 2 пам’ятники Леніну: в парку Чекмана та біля радіозаводу. Так, один з монументів спершу намагалися повалити за допомогою мотузок, а потім болгаркою відпиляли болти і "Ленін" впав "обличчям" вниз. Це все супроводжувалося вигуками "Комуняку – на гілляку!", "Революція!" Коли ж активісти домоглися свого, то вилізли на повалену скульптуру і заспівали гімн України.

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Зауважимо, що монументу відрізали "голову", щоб його було неможливо відновити. Пам’ятник вирішили здати на металобрухт, а вторговані гроші – віддати на Майдан.



Повалення пам'ятника Леніну в Хмельницькому / Фото vsim.ua

Херсон

У Херсоні пам'ятник Леніну знесли 22 лютого на площі Свободи за допомогою троса і КАМАЗа. Захистити монумент намагалися 20 комуністів, але ця спроба була невдалою, бо їм протистояли до 2 тисяч євромайданівців. Спалахнула невелика сутичка.

Люди закинули трос за "голову Леніна", а в цей час саме під'їхала вантажівка, яка й мала стягнути пам'ятник. Тоді невідомий намагався завадити руху вантажівки, пролунали постріли, але ніхто не постраждав і чоловіка відвели. Вантажівка рушила – і "Ленін" впав.

Задоволені протестувальники залізли на повалену скульптуру і почали співати гімн України. На місці пам'ятника також замайорів український прапор.

Дивіться відео повалення пам'ятника Леніну в Херсоні:

Харків

Пам’ятник Леніну в Харкові повалили значно пізніше від попередніх обласних центрів – 28 вересня 2014 року. Зробили це з другої спроби, оскільки перша була невдалою.

Щодо першої спроби, то повалити монумент майданівці хотіли ще 22 лютого 2014 року, але на заваді їм стали антимайданівці, які влаштували на місці цілодобове чергування. Проти повалення виступав і мер міста Геннадій Кернес.



Пам'ятник Леніну в Харкові повалили з другої спроби / Фото "Патріоти України"

Щодо другої спроби, то 28 вересня в Харкові влаштували п’ятитисячний проукраїнський марш. Після нього до 3 людей зібралися на площі Свободи та почали валити пам'ятник Леніну. Спершу планували за допомоги автовишки розпиляти пам'ятник по частинах, зокрема, відпиляти голову та руки. Але міліція не пропускала на місце спецтехніку та перекрила всі під'їзди до площі.

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Проте близько 19:00 активісти з прапором батальйону "Азов" перфоратором висікли на пам’ятнику напис "Слава Україні". Після цього за допомогою драбини залізли на постамент та почали пиляти "ноги" пам'ятника болгаркою. Близько 22:30 активісти, прив'язавши до рук фігури 2 троси та потягнувши за них, повалили пам'ятник Леніну.

До пам'ятника кинулась юрба людей, які запалювали фаєри та димові шашки, а також вітали один одного. Люди намагались захопити шматок пам'ятника як сувенір. Всього процес знесення пам'ятника зайняв до 4 годин.

Дивіться відео повалення "Леніна" в Харкові:

Запоріжжя

Пам’ятник Леніну в Запоріжжі демонтували 19 литого 2016 року. Це було не повалення, а саме офіційний демонтаж, рішення про який ухвалила міська рада на виконання Закону про декомунізацію. Тривав процес аж 30 годин.

Пам'ятник зняли з постаменту за допомогою подвійної петлі троса крана, закріпленої на "тулубі" та "шиї" скульптури. Найбільше труднощів виникло під час спилювання арматури п'єдесталу монумента.

До речі, скульптура заввишки 19,8 метра була найбільшим на той час пам'ятником Леніну на неокупованій території України.

На сьогодні найбільший пам'ятник Леніну в Україні заввишки 20,75 метра перебуває в окупованому Севастополі.



Демонтаж пам'ятника Леніну в Запоріжжі / Фото 061.ua

Підсумки ленінопаду

У травні 2019 року В'ятрович повідомив, що в Україні декомунізація фактично завершена: демонтували майже всі пам'ятники Леніна.

"Пам'ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам'ятників просто не перебуває на жодних обліках. Це може бути пам'ятник на території якогось заводу, про який вже ніхто не пам'ятає, чи на території якогось села, про яке ніхто не пам'ятає. Відповідно ми можемо реагувати тільки по факту виявлення цих пам'ятників. З тих пам'ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже немає", – розповів В'ятрович.

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При цьому за даними ЗМІ, станом на травень 2020 року тільки в Одеській області пам'ятники Леніну продовжують стояти в 5 селах. Чимало монументів також лишилася в містах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях: Севастополі, Ялті, Донецьку та Луганську.