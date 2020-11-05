Народні депутати, що колись входили до фракції "Слуга народу", що представляє більшість у парламенті, Гео Лерос і Олександр Юрченко почубились у кулуарах Ради. Останньому довелося викликати швидку.

Спершу Лерос і Юрченко зчепилися під парламентом. Юрченко саме давав коментар журналістам і обізвав свого колишнього соратника "Деу Ланосом". В цей момент Лерос саме проходив повз і почув ці слова. Момент зафіксували журналісти, ролик з’явився на ютюб-каналі Ростислава Цуркана.

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Лерос, вочевидь, образившись на прізвисько, яке йому дав Юрченко, схопив його за шию. Він спробував відтягти ексколегу від журналістів зі словами "Йди сюди".

Юрченко викрутився та продовжив спілкуватися зі ЗМІ, розповідаючи про те, що Леросу не місце в Раді.

Перша сутичка Лероса і Юрченка: відео

Втім, на цьому історія не закінчилася. Шарпанина продовжилась у кулуарах Ради та теж потрапила в об'єктиви журналістів. Хто її почав, у ролику, на жаль, не видно, однак на своїй фейсбук-сторінках Юрченко і Лерос звинувачують один одного у нападі.

Бійка Лероса і Юрченка у стінах Ради: відео

Учора з хабарника Юрченка, як з собаки, зняли браслет, сьогодні ця скажена потвора кинулась на мене з кулаками та ксенофобськими висловами,

– написав Лерос на своїй фейсбук-сторінці.

Водночас Юрченко теж заявив, що саме Лерос напав на нього та навіть назвав конкретний час – 11:30 ранку. Він, своєю чергою, назвав колишнього соратника "брехлом і провокатором", а потім теж – "собакою".

Як каже народне прислів’я, "де свої собаки кусаються, там чужі хай не пхаються". Втім, як видно із відео, розбороняли двох колись "слуг", а тепер позафракційних депутатів, всі, хто опинилися з ними у коридорі Ради.

Після бійки Лерос почимчикував в бік сесійної зали, а ось його "партнер по спарингу" записав відео. У ньому він розповів, що викликав поліцію та швидку під стіни Ради. На обличчі у нардепа виднілася кров, він додав, що йому паморочиться у голові.

Юрченко після бійки: обережно, відео 18+

Згодом він написав, що не мав змоги голосувати за проєкт Держбюджету, бо його госпіталізували.

Зверніть увагу! І Гео Лерос, і Олександр Юрченко – колишні члени фракції "Слуга народу". Першого звідти виключили після того, як він виступив у Раді з промовою, в якій звинуватив президента Зеленського у кумівстві і "здачі країни в оренду олігархам". До цього він оприлюднив так звані "плівки Єрмака" (щодо їх правдивості у правоохоронців є серйозні сумніви) і звинуватив главу ОП в продажі державних посад.



Юрченка із фракції погнали після корупційного скандалу, учасником якого він начебто є. Щоправда, кілька днів тому з нардепа зняли електронний браслет, однак продовжили арешт на 60 діб.