Інка Філєва працює барменом, на роботі втомлюється, тому всю дорогу від англійського Лондона до іспанської Валенсії проспала. Але виявилося, що літак авіакомпанії Ryanair, яким подорожувала жінка, насправді летів до Києва.

Про загадково-курйозну історію Філєва розповіла у фейсбуці та в інтерв'ю таблоїду Daily Star. Виявляється, вона переплутала літак і прилетіла замість Іспанії в Україну.

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30-тирічна Інка мала квиток на рейс до іспанської Валенсії (там живе її хлопець) з лондонського аеропорту Станстед на 07:10 18 жовтня. Але якось так сталося, що замість належного виходу за номером 44 вона пішла до 54.

У тому не мало б бути біди, адже на кожному гейті сканують квиток. І його там дійсно сканували, але геть не зауважили, що жінка має летіти не цим рейсом. І що візи до України, що логічно, вона також не має.

Далі – більше: у літаку також ніхто не звернув на це увагу навіть тоді, коли Філєва запитала, через скільки часу транспорт приземлиться у Валенсії. Їй чемно відповіли: "Через 2 години та 15 хвилин".

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Жінка заснула, а по прильоту спокійно вирушила з літака у своїх справах. Подиву не було меж, коли нарешті вона зауважила "поліцейських у дивній формі" і написи на вказівниках українською мовою.

Чи хтось помилявся рейсом і опинявся за межами ЄС, навіть не знаючи цього?

– написала вона у фейсбуці.

У підсумку Філєва поскаржилася на Ryanair (наразі коментар авіакомпанії щодо ситуації не оприлюднювали), бо там 6 годин розбиралися у ситуації (у Києві немає офісу Ryanair, тож це довелося робити дистанційно). Але похвалила працівників аеропорту "Бориспіль" за ввічливість та посильну допомогу.

Наступного дня, 19 жовтня, Інка Філєва вилетіла назад до Великої Британії. І все б нічого, але жінка досі не може розібратися, куди вилетів її багаж...

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" в Києві в останній день літа пасажирка вийшла крізь аварійний люк, аби прогулятись крилом літака. За променад жінку покарали.