Голосіївський райсуд Києва 28 жовтня відпустив з-під варти Ярослава Леваднюка – колишнього працівника поліції, підозрюваного у співучасті в зґвалтуваннях у райвідділку Кагарлика. Рішення схвалила суддя Олександра Колдіна, яку, як з'ясувалося, мали звільнити ще у 2018 році.

У 2018 році Олександра Колдіна провалила оцінювання, після чого її мали звільнити. Та все сталося зовсім не так, розповідає Центр протидії корупції.

Важливо Зґвалтування у Кагарлику: одного з фігурантів справи відпустили з-під варти

Вища Рада Правосуддя майстерно відмазала Колдіну, і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 тисяч гривень на рік,

– заявили в ЦПК.

Що ще відомо про Олександру Колдіну:

Разом з чоловіком Миколою Лозовим, дочкою Софією і матір'ю Павлик Іриною, яких Олександра Колдіна згадує в декларації, вона володіє двома квартирами в Києві на трохи більше як 80 квадратні метри кожна.

За 2019 рік Колдіна задекларувала 580 тисяч гривень зарплати. У її чоловіка лише пенсія на 53 тисячі, а також дохід від оренди в 9 тисяч гривень. Подружжя має заощадження на 4 тисячі доларів.

У Голосіївському районному суді Києва Олександра Колдіна працює з 2005 року. У 2010 році, після приходу до влади режиму Віктора Януковича, її призначили суддею цього суду безстроково.

Більше про злочини у поліцейському відділку Кагарлика – читайте за посиланням.