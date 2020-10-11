Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій офіційний візит в Україну. Він разом з Володимиром Зеленським 12 жовтня відвідає Одесу. Сам Дуда заявив про надзвичайну важливість такого візиту

Про початок візиту в Україну повідомив керівник Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський у своєму твіттері.

Важливо Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі

Президент Анджей Дуда розпочинає свій візит в Україну символічно – вшановуючи жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні,

– повідомив Кшиштоф Щерський.

Про початок свого візиту у твіттері вже розповів і сам польський президент. До слова, зробив він це не лише польською, а й українською мовою. Ба більше, україномовний твіт набрав більше лайків.

Він наголосив, що такий візит дуже важливий. Мовляв, у період пандемії дуже багато залежить від налагодження міжнародної співпраці.

"Зв'язки між Польщею й Україною дуже міцні, і разом ми працюємо заради ще більшого їх посилення", – наголосив Анджей Дуда.

Сьогоднішній візит до нашого сусіда в UA особливо важливий. В період пандемії багато господарських секторів залежать від налагодження ще кращої міжнародної співпраці і прийняття конкретних рішень. Зв'язки між та дуже міцні і разом працюємо заради ще більшого їх посилення. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу.#ZbrodniaKatyńska. pic.twitter.com/3hXBHsaf37 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 11, 2020

Про що говоритимуть Дуда й Зеленський

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна раніше анонсував підписання низки угод, зокрема й щодо нашої морської інфраструктури. За його словами, тематика українсько-польських відносин розширюється на галузь економіки.

Як пояснив заступник керівника ОП, з огляду на те, що Польща – один найбільших партнерів України у Європі, говоритимуть "не тільки про політику, про історичне минуле, а й про економічні відносини".

Зауважимо, що востаннє Анджей Дуда відвідував Україну у грудні 2017 року. Свій візит він розпочав з поїздки до Харкова, де він разом з тодішнім президентом Петром Порошенком відвідали Меморіал жертвам тоталітаризму.

Зверніть увагу! Відносини між Україною та Польщею погіршилися через трактування подій історичного минулого. Варшава заборонила заперечувати злочини українських націоналістів проти поляків, зокрема Волинську різанину, яку Польща визнала геноцидом.