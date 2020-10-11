Лідер Польщі Дуда вже в Україні: символічно почав візит і планує зустріч з Зеленським
Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій офіційний візит в Україну. Він разом з Володимиром Зеленським 12 жовтня відвідає Одесу. Сам Дуда заявив про надзвичайну важливість такого візиту
Про початок візиту в Україну повідомив керівник Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський у своєму твіттері.
Важливо Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі
Президент Анджей Дуда розпочинає свій візит в Україну символічно – вшановуючи жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні,
– повідомив Кшиштоф Щерський.
Про початок свого візиту у твіттері вже розповів і сам польський президент. До слова, зробив він це не лише польською, а й українською мовою. Ба більше, україномовний твіт набрав більше лайків.
Він наголосив, що такий візит дуже важливий. Мовляв, у період пандемії дуже багато залежить від налагодження міжнародної співпраці.
"Зв'язки між Польщею й Україною дуже міцні, і разом ми працюємо заради ще більшого їх посилення", – наголосив Анджей Дуда.
Про що говоритимуть Дуда й Зеленський
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна раніше анонсував підписання низки угод, зокрема й щодо нашої морської інфраструктури. За його словами, тематика українсько-польських відносин розширюється на галузь економіки.
Як пояснив заступник керівника ОП, з огляду на те, що Польща – один найбільших партнерів України у Європі, говоритимуть "не тільки про політику, про історичне минуле, а й про економічні відносини".
Зауважимо, що востаннє Анджей Дуда відвідував Україну у грудні 2017 року. Свій візит він розпочав з поїздки до Харкова, де він разом з тодішнім президентом Петром Порошенком відвідали Меморіал жертвам тоталітаризму.