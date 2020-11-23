Лідери країн Великої двадцятки вирішили до кінця червня 2021 року продовжити програму заморожування боргів бідних країн. Згодом її можуть продовжити ще на 6 місяців.

Програма щодо замороження боргів поширюється на 73 держави. Про це мовиться у звіті за підсумками саміту G20.

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Приватні кредитори недостатньо беруть участь, і ми настійно рекомендуємо їм брати участь на порівнянних умовах на вимогу відповідних країн,

– йдеться у звіті.

Що відомо про борги бідних країн

Станом на 13 листопада правом відкласти виплати за держборгом скористалися 46 країн. Загальна сума відкладених платежів становить 5,7 мільярда доларів.

Пізніше міністри фінансів і глави центробанків обговорять, чи потрібно відтермінувати борги до кінця 2021 року.

Зверніть увагу! Лідери G20 також зобов'язалися працювати над забезпеченням усієї планети вакциною від коронавірусу.

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