Лідери G20 відтермінували бідним країнам виплату боргів
Лідери країн Великої двадцятки вирішили до кінця червня 2021 року продовжити програму заморожування боргів бідних країн. Згодом її можуть продовжити ще на 6 місяців.
Програма щодо замороження боргів поширюється на 73 держави. Про це мовиться у звіті за підсумками саміту G20.
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Приватні кредитори недостатньо беруть участь, і ми настійно рекомендуємо їм брати участь на порівнянних умовах на вимогу відповідних країн,
– йдеться у звіті.
Що відомо про борги бідних країн
Станом на 13 листопада правом відкласти виплати за держборгом скористалися 46 країн. Загальна сума відкладених платежів становить 5,7 мільярда доларів.
Пізніше міністри фінансів і глави центробанків обговорять, чи потрібно відтермінувати борги до кінця 2021 року.
Головне про саміт G20
- У 2020 році саміт глав держав та урядів країн G20 організувала Саудівська Аравія.
- Учасники саміту – найпотужніші держави світу, на які припадає понад 85% світового ВВП та дві третини світового населення.
- 22 листопада, у другий день саміту, лідери обговорили питання захисту клімату та сталого економічного розвитку.
- Попри заклики організаторів жодних кардинальних рішень 22 листопада не змогли прийняти.
- Все через нещодавній вихід США з Паризької кліматичної угоди.
- Зауважимо, за словами американського президента Дональда Трампа, держава вийшла з угоди, бо та "дуже несправедлива та одностороння".
- Додамо, що лідер США лише 2 години був присутній на онлайн-саміті. Згодом він дочасно покинув конференцію та поїхав грати у гольф.
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