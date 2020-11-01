Президент України Володимир Зеленський вважає, що за скандальним рішенням Конституційного Суду та іншими атаками на антикорупційну реформу стоять "російські маріонетки та олігархи". А такі їхні кроки можуть призвести не лише до підриву верховенства права в Україні, а до послаблення країни загалом.

Чим є рішення КСУ для України

Про це український очільник заявив у статті, яку 1 листопада опублікувало провідне світове видання The Financial Times. Зокрема, Зеленський порівняв атаку на Україну через її демократичні установи з тим, що відбувається на лінії зіткнення на Донбасі.

До теми Чорти відкрили свої обличчя, – Зеленський про Конституційний Суд

Президент наголосив, що удар по антикорупційній інфраструктурі є спробою зруйнувати основну частину досягнень у цій сфері. Останні, підкреслив політик, відбулися після Революції Гідності завдяки українському громадянському суспільству та підтримці західних партнерів.

Водночас він нагадав, що до цього було й інше рішення Конституційного Суду – щодо Національного антикорупційного бюро та його керівництва.

Ці рішення є частиною систематичних зусиль, спрямованих на те, щоб підірвати верховенство права, відкотити назад прогрес, досягнутий у боротьбі з корупцією, послабити наше суспільство та економіку, та, не менш важливо, зупинити євроатлантичну інтеграцію України,

– зауважив Зеленський.

На що слід очікувати далі

За його словами, особливо турбує те, що розгляду КСУ чекає ще низка подань "від проросійських депутатів та інших, яких підтримують олігархи". І вони також можуть скасувати досягнення у ключових реформах – щодо банківської системи та Вищого антикорупційного суду.

"Ми змогли втілити життєво важливі реформи для нашої країни, але тепер КСУ погрожує цинічно зруйнувати їх. Лідери цієї кампанії – добре відомі: це коаліція російських маріонеток та деякі впливові українські олігархи, які відчувають загрозу від роботи наших антикорупційних установ", – заявив Зеленський.

На його переконання, вищезазначені люди виступають проти:

інтеграції до ЄС і НАТО,

співпраці України з МВФ,

правового суспільства.

Які контрзаходи підготувала влада

Зеленський каже, що "ніколи не дозволить цим темним силам досягти успіху у своїй спробі контрреволюції".

Далі президент перераховує заходи, до яких вдалися РНБО та уряд після рішення Конституційного Суду. Нагадує, що голові КСУ оголосили підозру через придбання майна в окупованому Криму, яке, крім того, не задекларував.

Цих суддів потрібно замінити незалежними, шанованими юристами. Ми також починаємо розслідування щодо людей, які незаконно діяли в інтересах добре відомих впливових фінансових груп та зовнішніх сил, щоб зруйнувати наші антикорупційні органи,

– констатував президент України.

Водночас він повідомив, що доручив уряду розробити нову програму судової реформи, яка допоможе реально очистити суди.

До речі Наступною жертвою КСУ може стати закон про мову: призначили закрите засідання

Основне про скандальне рішення КСУ та його наслідки

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. Крім того, Україна може втратити підтримку Заходу в боротьбі за агресією Кремля.

У ЄС вже заявили, це рішення суперечить усім європейським цінностям. Крім того, є вропарламентарка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що у скасуванні антикорупційної реформи можна відчути вплив Кремля .

скасуванні антикорупційної реформи можна відчути вплив Кремля Водночас рішення КСУ збурило суспільство і люди вийшли на масштабний протест 30 жовтня.

Докладніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу