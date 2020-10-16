Світлана Тихановська – екскандидатка на виборах президента Білорусі – подякувала Україні за позицію щодо подій, що розгорнулися в її державі. Вона заявила про плани відвідати Україну вже після місцевих виборів.

В інтерв'ю виданню "Радыё Свабода" Тихановська зокрема підкреслила, що Київ вже висловив готовність підтримати санкції проти представників режиму Олександра Лукашенка.

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Ми дуже раді, що Україна зайняла потужну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції,

– підкреслила білоруська опозиціонерка.

Вона також заявила, що хотіла б вибудовувати тісні партнерські взаємини з Україною. Мовляв, українці й білоруси доволі близькі народи як історично, так і культурно.

У мене часто на Заході питають, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ми починаємо говорити. Я відповідаю: "ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми українську розуміємо, вони – нас. Наші мови дещо ближчі", – підкреслила Світлана Тихановська.

Резюмуючи, вона заявила, що планує здійснити візит в Україну. Це може відбутися вже після місцевих виборів 25 жовтня.