Лідером конкурсу Risk Excellence Awards, який щороку проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці, стала українська група компаній "Метінвест".

Вона була визнана кращою у номінації "Програма змін року". Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

"Найменші показники виробничого травматизму в Україні демонструє великий бізнес. Найменше потерпілих у гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній металургії. Днями одна з таких українських компаній загалом виборола лідерство на щорічному конкурсі Risk Excellence Awards Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці. Група "Метінвест" стала переможцем у номінації "Програма змін року". Її представники кажуть, подавали свої досягнення в сфері охорони праці, а також – плани на майбутнє", – відзначив автор сюжету.

Серед брендів, з якими за перемогу боровся "Метінвест", були "Пепсіко", "Фуджі", "Мультіплекс" та "Мідліст". Представники компанії-переможця вважають, що ця перемога буде мати велике значення для українського бізнесу загалом.

Перемога на цьому конкурсі – це не тільки визнання обраного "Метінвестом" курсу від незалежної організації, що має величезну вагу на міжнародній арені. Це серйозний стимул для інших компаній в Україні, що впроваджують зміни, ділитися своїм досвідом і вчитися в інших,

– підкреслив Павло Окара, менеджер з інновацій та проєктів групи "Метінвест".

Як повідомлялось раніше, зараз за участі представників великого бізнесу у рамках проєкту ЄС МОП напрацьовується новий закон, що має на меті змінити підходи до безпеки праці, а також навчить бізнес діяти на упередження проблем, залучати аудиторів та інвестувати в оцінку ризиків.