У Білорусі лікарі та журналісти стали до стінки, вимагаючи звільнити колег: фото, відео
Лікарі та журналісти в Білорусі організували акцію солідарності через затримання їхніх колег. Вони стали до стінки, тримаючи в руках плакати "0 проміле".
Лікаря Артема Сорокіна затримали через нібито розголошення медичної таємниці. Зараз він перебуває в СІЗО КДБ. Про це повідомляє "Радыё Свабода".
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Медик спростував заяви влади про те, що загиблий активіст Роман Бондаренко був у нетверезому стані під час бійки.
Його колеги виступили проти кримінального переслідування Артема Сорокіна.
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Протест журналістів
Таку ж акцію влаштували й співробітники видання TUT.BY. Їхня колега Катерина Борисевич також перебуває в СІЗО КДБ. Її, як і Артема Сорокіна, підозрюють у "розголошенні лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".
Саме видання TUT.BY. опублікувало відповідний документ, який доводить, що в крові Романа Бондаренка не було алкоголю.
Смерть Романа Бондаренка: що відомо
- Роман Бондаренка помер 12 листопада після жорстокої бійки з невідомими чоловіками у масках.
- Все почалось після того, як Роман зробив зауваженням людям, які зрізали з дерев біло-червоно-білі стрічки.
- Очевидці розповідають, що невідомий схопив хлопця та з усієї сили відкинув до гірки на майданчику. У підсумку активіст сильно вдарився головою. Через важкі травми лікарі не змогли врятувати життя Романа.
- Попрощались з активістом 20 листопада та поховали на Північному кладовищі Мінська.
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