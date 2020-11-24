Лікарі та журналісти в Білорусі організували акцію солідарності через затримання їхніх колег. Вони стали до стінки, тримаючи в руках плакати "0 проміле".

Лікаря Артема Сорокіна затримали через нібито розголошення медичної таємниці. Зараз він перебуває в СІЗО КДБ. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

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Медик спростував заяви влади про те, що загиблий активіст Роман Бондаренко був у нетверезому стані під час бійки.

Довідка. Артем Сорокін – лікар вищої категорії, працює анестезіологом-реаніматологом в машині швидкої допомоги.

Його колеги виступили проти кримінального переслідування Артема Сорокіна.

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Протест журналістів

Таку ж акцію влаштували й співробітники видання TUT.BY. Їхня колега Катерина Борисевич також перебуває в СІЗО КДБ. Її, як і Артема Сорокіна, підозрюють у "розголошенні лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

Саме видання TUT.BY. опублікувало відповідний документ, який доводить, що в крові Романа Бондаренка не було алкоголю.

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