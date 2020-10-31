У Челябінській лікарні стався потужний вибух: евакуювали 158 людей – фото, відео
У російському місті Челябінськ 31 жовтня стався потужний вибух у лікарні №2. Відомо, що вибух стався на складі для зберігання балонів з киснем. Рятувальники встигли евакуювати усіх пацієнтів та персонал лікарні.
Одразу після вибуху спалахнула пожежа. Про це повідомляє пресслужба обласного МОЗ у телеграмі.
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Рятувальники зазначили, що пожежа охопила дві будівлі лікарні. Наразі пожежу на площі 130 квадратних метрів вже локалізували. Загалом з лікарні евакуювали 158 осіб.
155 осіб вивели на найближчий стадіон. Ще трьох пацієнтів, яким потрібна штучна вентиляція легенів, готують до переведення в міську лікарню №1,
– мовиться у повідомленні.
За даними міністерства, ніхто не постраждав.
Що відомо про причини вибуху
У мерії кажуть, що вибухнула киснева станція, без неї складно забезпечити лікування хворих на COVID-19.
Вибух у лікарні Челябінська / Фото "РБК", LIFE SHOT
Момент вибуху у челябінській лікарні: дивіться відео
Рятувальники локалізували пожежу: дивіться відео
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