За перший тиждень грудня в медустанови Маріуполя від металургійного комбінату імені Ілліча доставлено 1866 балонів життєво необхідного газу на суму 616 тис. гривень. Така допомога дозволяє забезпечувати лікарні міста життєво необхідним киснем.

Як зазначають медики, пацієнти з корона вірусом при додатковій подачі кисню в організм йдуть на поправку набагато швидше та виписуються на 10 – 15 день, замість 30 – 35. Тому Фонд Ріната Ахметова разом з Групою Метінвест продовжують допомагати медпрацівникам рятувати життя маріупольців, виконуючи заявки медустанов Маріуполя та безоплатно передаючи життєво необхідний кисень.

Так, з 1 по 6 грудня в лікарні було передано 11196 кубометрів кисню. З них 10734 кубометрів газу в балонах надійшло в медустанови, які рятують життя хворих на коронавірус. Як і раніше найбільш затребуваний кисень в міській лікарні №9, куди відвантажили 816 балонів необхідного кисню, 374 балонів передали лікарні швидкої медичної допомоги, 373 балони доставили в лікарню №4 і 226 балонів привезли в лікарню №1.

Також в лікарнях, які лікують хворих з COVID-19, цілодобово чергують більше ніж 50 співробітників меткомбінатів імені Ілліча та "Азовсталь". Вони допомагають розвантажувати балони з киснем, перемикати і міняти балони.

Ми продовжуємо допомагати місту боротися з пандемією COVID-19, надаючи всебічну підтримку системі охорони здоров'я Маріуполя. Головна підтримка для лікарів і пацієнтів зараз – наш кисень. Щиро вдячний металургам за цілодобову допомогу медпрацівникам в лікарнях,

– зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Тарас Шевченко.

Нагадаємо, що медустановам Маріуполя з початку пандемії COVID-19 було передано понад 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб у комплекті з тест-системою та боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. У медустановах Маріуполя вже встановлено 15 висококласних апаратів ШВЛ. Всі лікарі установ, які пройшли навчання роботі на цій техніці, отримали комплекти медичного спецодягу, пошитого для них за спеціальним замовленням.

Крім того, з початку року в Маріуполі облаштувала 343 точки прямої подачі кисню в медустановах міста. Інвестиції в будівництво кисневої інфраструктури в 4 лікарнях міста склали 26,5 млн грн. А в листопаді в медустанови Маріуполя меткомбінат імені Ілліча доставив понад 59 тис. куб. м кисню на суму 3,2 млн грн.