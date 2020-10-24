Спортивні арени, на яких зараз час до часу організовують концерти, а також і казарми вже за кілька тижнів стануть госпіталями для хворих із коронавірусом. Таке припущення висловив голова фракції "Слуга народу" у ВРУ Арахамія.

"Усі починають один на одного, я перепрошую, переводити стрілки", – ця думка пролунала від Давида Арахамії в ефірі "Свободи слова зі Савіком Шустером", пише 24 канал. Мовилося про проблему нестачі ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19, яка може виникнути вже дуже скоро.

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"Це дійсно сьогодні проблема номер один. Сподіваюся, вона якось вляжеться вже в понеділок, коли всі зрозуміють, що вже все, вибори відбулися, і вистачить уже один з одним гризтися", – заявив Арахамія.

Далі він уточнив, що цю проблему слід розв'язувати терміново, інакше наслідки будуть вкрай поганими: "Я не буду, напевно, ньюсмейкером, але ті прогнози, математичні моделі, які показують лікарі-інфекціоністи – вони просто жахливі".

Цілком можливо, що ми вже через кілька тижнів прийдемо до того, що ці спортивні арени, де зараз проходять якісь концерти, ті ж казарми – стануть госпіталями,

– сказав Давид Арахамія.

Варто нагадати, що в МОЗ розробили чотирирівневий план дій – на кожен наступний переходитимуть за умови значного зростання кількості інфікованих коронавірусом. Локдаун України при цьому будуть розглядати, коли кількість нових випадків хвороби вдень перетне позначку у 10 – 12 тисяч.

Тим часом в Україні 25 жовтня відбудеться чи не наймасовіший захід за часи пандемії – місцеві вибори.



Як проголосувати й не інфікуватися / Інфографіка 24 каналу

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