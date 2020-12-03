Військові Нацгвардії взяли під варту лікарню №5 в Одесі після того, як її спробували "взяти штурмом" родичі пацієнтів. Йдеться про медзаклад, у якому перебувають хворі на COVID-19. Нещодавно у мережу потрапили моторошні кадри з лікарні. Звідти не встигають вивозити тіла померлих.

Військові охоронятимуть лікарню цілодобово. Про це мовиться на фейсбук-сторінці частини 3012 Національної гвардії України.

До теми Ситуація гірша, ніж кажуть у МОЗ, – волонтерка про ситуацію в Одесі, де лежать мертві тіла

Гвардійці охороняють лікарню у дві зміни.

Основне завдання – забезпечення публічної безпеки та порядку на прилеглій території до медичного закладу, в якій перебувають на лікуванні громадяни з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, напередодні родичі пацієнтів, які перебувають у лікарні № 5, нібито спробували прорватися всередину медзакладу. Вони хотіли передати ліки та побачитися з рідними. Також таким чином вони відреагували на шокуючі світлини з тілами померлих пацієнтів, які лежать у холі та палатах лікарні.

Що відомо про ситуацію в Одеській лікарні №5: