Лікарню в Одесі, з якої не забирають тіла померлих, взяла під варту Нацгвардія: що відомо
Військові Нацгвардії взяли під варту лікарню №5 в Одесі після того, як її спробували "взяти штурмом" родичі пацієнтів. Йдеться про медзаклад, у якому перебувають хворі на COVID-19. Нещодавно у мережу потрапили моторошні кадри з лікарні. Звідти не встигають вивозити тіла померлих.
Військові охоронятимуть лікарню цілодобово. Про це мовиться на фейсбук-сторінці частини 3012 Національної гвардії України.
До теми Ситуація гірша, ніж кажуть у МОЗ, – волонтерка про ситуацію в Одесі, де лежать мертві тіла
Гвардійці охороняють лікарню у дві зміни.
Основне завдання – забезпечення публічної безпеки та порядку на прилеглій території до медичного закладу, в якій перебувають на лікуванні громадяни з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, напередодні родичі пацієнтів, які перебувають у лікарні № 5, нібито спробували прорватися всередину медзакладу. Вони хотіли передати ліки та побачитися з рідними. Також таким чином вони відреагували на шокуючі світлини з тілами померлих пацієнтів, які лежать у холі та палатах лікарні.
Що відомо про ситуацію в Одеській лікарні №5:
- Одеська міська лікарня № 5 відкрилася кілька днів тому. За повідомленнями волонтерів, її відділення на 90 ліжко-місць вщент заповнилося за 1,5 доби.
- Ба більше – біля лікарні утворились черги зі швидких із хворими на COVID-19, а медики не справляються з навантаженням.
- За словами волонтерів, пацієнти помирають просто в палатах від нестачі кисню, а їх тіла по кілька годин лежать поряд з живими. Відповідні фото поширили у мережі.
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