Степанов наполягає, щоб медики з 2021 року отримували від 22 тисяч гривень
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що нинішні зарплати медиків недостатні для того, аби втримати їх в Україні. Він наполягає, щоб у бюджет на 2021 рік заклали мінімальну зарплату для медичних працівників на рівні 22 – 25 тисяч гривень.
Все, що гарне є в українській медицині – це працівники, тому потрібно зробити все, щоб вони припинили виїздити за кордон працювати. Про це Максим Степанов заявив в ефірі 5 каналу.
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Він підкреслив, що Польща, Чехія, Німеччина й інші держави знижують бар'єри, щоб залучати медпрацівників. Одним з головних чинників, чому туди їдуть медики, є зарплата.
Не може країна платити зарплату, як ми протягом 29 років. Середня оплата виходить 8 тисяч гривень. Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік, щоб заробітна плата лікаря починалася від 22 – 25 тисяч гривень,
– заявив глава МОЗ.
Чиновник переконаний, що це один з головних чинників, які допоможуть зупинити від'їзд українських медиків за кордон.
Наскільки це реально
- Мабуть, усім, навіть дуже віддаленим від медичної сфери, хотілося б, аби медики отримували гідні зарплати й не були змушені брати хабарів. Втім, нині таке різке підвищення виглядає не надто можливим.
- За підрахунками, в Україні працюють понад 200 тисяч медиків. Якщо навіть кожному з них дати мінімальні 22 тисячі гривень, за рік це вийде близько 53 мільярдів.
- Знайти такі гроші в час кризи вкрай важко, особливо враховуючи, що, наприклад, сфери культури, науки, освіти й багато інших недофінансовані.
- На 2021 рік Кабмін пропонує в проєкті держбюджету 1 трильйон 350 мільярдів, тож лише частка зарплат медиків складе 4%. Це не кажучи вже про інші видатки на медицину – обладнання, ремонт лікарень, лікарські засоби тощо.
- У 2020 році багато грошей з коронавірусного фонду витратили на будівництво доріг. Хтось скаже, що їх можна було б віддати медикам. Це справді так, але не слід забувати, чого ці гроші коштували держбюджету – за прогнозами дефіцит до кінця року становитиме понад 300 мільярдів гривень.
- На 2021 рік дефіцит вже наперед закладають на суму понад 270 мільярдів гривень. Тож більш актуальне питання – де взяти гроші, щоб покрити бодай заплановані видатки.
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