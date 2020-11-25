Міністр охорони здоров'я Максим Степанов переконаний, що нинішні зарплати медиків недостатні для того, аби втримати їх в Україні. Він наполягає, щоб у бюджет на 2021 рік заклали мінімальну зарплату для медичних працівників на рівні 22 – 25 тисяч гривень.

Все, що гарне є в українській медицині – це працівники, тому потрібно зробити все, щоб вони припинили виїздити за кордон працювати. Про це Максим Степанов заявив в ефірі 5 каналу.

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Він підкреслив, що Польща, Чехія, Німеччина й інші держави знижують бар'єри, щоб залучати медпрацівників. Одним з головних чинників, чому туди їдуть медики, є зарплата.

Не може країна платити зарплату, як ми протягом 29 років. Середня оплата виходить 8 тисяч гривень. Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік, щоб заробітна плата лікаря починалася від 22 – 25 тисяч гривень,

– заявив глава МОЗ.

Чиновник переконаний, що це один з головних чинників, які допоможуть зупинити від'їзд українських медиків за кордон.

Наскільки це реально