Щодня українці вводять у пошуковику гугл тисячі симптомів, ліків та діагнозів. Більшість інформації з інтернету сприймають за дійсне та розпочинають самолікування. Нову лінію оборони в районі Щастя облаштували спеціально до відкриття контрольно-пропускного пункту. У зв'язку з його будівництвом довелося швидко переносити позиції, які були незмінними з кінця 2014 року.

До вашої уваги – найпопулярніші та найцікавіші відео тижня від 24 каналу.

Як правильно лікуватись в інтернеті

Зараз у пік захворюваності на ГРВІ та коронавірус особливо важко уникнути параної та не піддатись спокусі перевірити діагноз в інтернеті. Проте медики наголошують, в інформаційній сітці є тисячі псевдостатей, що не мають жодної доказової бази й можуть нашкодити.

Як не нашкодити власному здоров'ю та не потрапити на недоказові факти – читайте в матеріалі 24 каналу.

Поради від сімейної лікарки: дивіться відео

Українські військові показали нову лінію оборони

У 2014 році через вторгнення російських підрозділів – українська армія вимушено зупинила своє просування. Але вже зараз відкрили нову лінію оборони в районі Щастя.

Нова лінія оборони в районі Щастя: дивіться відео

Як захищають ялинки від чорнорубів на Донеччині

За ялинками постійно полюють злочинці та чорноруби. Попри те, що дерева охороняють, браконьєри особливо активізуються у передноворічний період. Відтак, кожну зрізану ялинку лісівники чіпують. Охочих придбати законно зрубане новорічне деревце – чимало.

Як протидіють мисливцях за хвойними деревами та що відомо про ялинковий бізнес розповіли журналісти 24 каналу.

Хто полює за новорічними деревами: дивіться відео

Унікальна програма реабілітації для людей після COVID-19

У черкаській поліклініці розробили програму реабілітації пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Для кожного тут підбирають процедури індивідуально, залежно від його стану.

Аналогів цієї програми в українських поліклініках ще немає. Щоб пройти реабілітацію, пацієнту треба мати направлення від сімейного лікаря та негативний тест на коронавірус.

Чим особливий реабілітаційний комплекс: дивіться відео

Святкування єврейського свята Хануки

Від 10 до 18 грудня євреї у всьому світі відзначають одне з найголовніших свято у році Хануку. У 2020 році в Україні йому вперше надали статус державного. Як святкують Хануку в Києві та чому це також важливо для України розповіли журналісти.

Як у Києві святкують Хануку: дивіться відео