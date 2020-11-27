Вся країна чекає на завершення 2020 року з надією, що всі проблеми закінчаться під бій курантів. Однак якщо до будь-якої абсурдної новини додавати фразу "всупереч здоровому глузду", то все відразу стає на свої місця.

Як це працює на практиці – читайте у новому випуску блогу "Підгорає" на 24 каналі.

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Часник як оберіг у садочку Запоріжжя

Всупереч здоровому глузду в одному з дитсадків Запоріжжя дітей змусили носити часникове намисто. Бо воно, це намисто, на переконання вихователів, має захищати малечу.

Щоправда, до кінця не зрозуміло від чого. Чи то від грипу, чи то від COVID-19, чи то від нечистої сили. А може це, щоб діти у дитсадку не кусалися, тоді усе логічно. А поки приводити малечу у групу без хендмейду з запахом часнику – суворо заборонили.



Часникове намисто / Фото "Всеосвіти"

І жодні вмовляння батьків, лікарів та самих дітей у протилежному їх не переконали. Та разом з тим, всі при роботі. Лікарі продовжують спростовувати міф про користь такої аромотерапії. Батьки продовжують переглядати випуски "очумелих ручек" і свердлити дірочки в яйці від кіндер-сюрпризу. А вихователі змінювали вміст того самого яєчка на свіжу головку часнику. Ну що ж не заважаємо і з Запоріжжя переносимося до Києва.

Сода від онкології

Бо тут Міносвіти взялося й собі відвойовувати перше місце рейтингу під вже відомою назвою "всупереч здоровому глузду".

Там повідомили, що не бачить проблем у пораді "лікувати" онкологію – содою. Ця тема і так останнім часом не сходить з язика таксистів, інтернет-експертів та прихильників нетрадиційної медицини. А тепер її помітили і у підручнику з хімії для 9 класу.

Авторка якого стверджує, що харчова сода створює в організмі лужне середовище, у якому не можуть жити і розмножуватися ракові клітини. Як тобі таке Ілон Маск? Не очікував? Я також!

Та це ще не все, замість того, щоби просто визнати помилку, у міністерстві сказали щось на кшталт – "а що не так"? Такі тексти, кажуть у міністерстві, сприяють розвитку критичного мислення в учнів. Тому подякували б замість того, щоб критикувати.



Інформація про "цілющі" властивості соди / Фото з фейсбук-сторінки Інни Доміної

Мінохорони здоров'я – ви нічого не хочете сказати? Не нашкодь, наприклад?

Борняков проти відеоігор

А поки ми чекаємо на реакцію МОЗ, свій хід зробив Олександр Борняков, про якого до цього часу навіть нічого й не чули. Аж поки заступник міністра з цифрової трансформації не запропонував винайти механізм заборони відеоігор. Не усіх звісно, а лише тих, що шкодять національним інтересам.

Як приклад Олександр привів гру Call of Duty, у сюжеті якої умовна війна на Донбасі. "А якщо завтра випустять гру, де пропагуватимуть нам неприйнятні речі? І ставитимуть під сумнів цілісність України. То що тоді?", – питає Олександр Борняков.

Переповідати все, про що у коментарях написали чиновнику у фейсбуці не буду. Резонно зауважу одне – ми українці народ впертий, тож чим більше нам забороняють, тим більше ми до цього прагнемо, згадайте хоча би книгу Кіпіані про справу Василя Стуса.

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Після рішення суду, який заборонив літературу до друку, її купили навіть ті, хто не збирався цього роботи. Тому кілька разів подумайте, чи варто створювати в України своєрідний "роскомнадзор"?!

Закриття справ проти Полякова та Насалика

А поки всупереч тому ж здоровому глузду, але все згідно з буквою закону зробив і Вищий антикорупційний суд. Днями він закрив справу екснардепа Полякова за брехню у декларації.

Що ж такого зробив колишній обранець? Він отримував компенсацію від держави за проживання у готелі, а сам жив у придбаній за 11 мільйонів гривень квартирі, яку забув внести у декларацію.

До цього ВАКС закрив справу ексміністра Ігоря Насалика, який також не вказав у декларації плюс-мінус мільйон доларів, який він заробив десь у період 2015 – 2018 років.

І тут я вас розумію, пане Насалику, хіба ж все запам'ятаєш, хліба купи, молока купи, яєць ще з десяток, мільйон доларів, гречки кілограм, папір туалетний закінчився. Хоч бери та записуй усе. Та це ж не вихід, з блокнотом ходити, правда?

Але і це тільки початок, під закриття підуть близько 200 справ про недостовірне декларування, які зараз розглядаються у судах, і за які не можуть нікого покарати, бо так вирішили у КСУ. Питання з яким ще й досі не врегульовано… Тому запасайтесь попкорном ми на повній швидкості несемося у прірву або на пандус.

Автівкою у під'їзд

Саме на нього намагалися заїхати на позашляховику 2 новообраних депутатів у Львівській області. Бо йти пішки до під'їзду було б якось нормально. А у нас тут підбірка "всупереч здоровому глузду", ви ж пам'ятаєте, так?

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І хоч на ранок обидва обранці в унісон один одному почали заперечувати подію. Та камери відеоспостереження вже все записали. Як Mercedes-Benz G 500 по багатому підвозив до дверей під'їзду Андрія Жидачека та його однопартійця Миколу Пушака.

Як виявилось згодом, перший з них якраз і проживав у тому самому будинку. І поки новобраним депутатам голову від щастя остаточно не знесло, МВС їм порадило звернутися до психіатра.