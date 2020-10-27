Азербайджанські ЗМІ 27 жовтня повідомили про ліквідацію міністра оборони невизнаної республіки Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна. Водночас Вірменія запевняє, що його не вбили, а поранили.

Сьогодні відразу кілька азербайджанських ЗМІ поширили "відео знищення міністра оборони" Карабаху. Воно зняте, швидше за все, з безпілотника, повідомляє BBC.

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Про що свідчить відео азербайджанських журналістів

Азербайджанські медіа стверджують, що Арутюняна начебто підірвали, коли він їхав у військовому автомобілі.

На відео видно, як безпілотник "супроводжує" легковий автомобіль, що рухається по дорозі біля військових вантажівок (по вантажівках, які часто є пріоритетнішими цілями, вогонь не відкривають).

Пізніше машина вибухає, ймовірно, від влучання снаряду, й залишає по собі довгий слід з вогню та диму.

Згодом на дорозі поруч з палаючим авто видно три тіла: двоє не рухаються і ще одна людина поранена, її готують до евакуації.

Дивіться відео, яке опублікували азербайджанські ЗМІ:

У соцмережах намагалися встановити місце атаки – один із юзерів опублікував у твітері геолокацію, з якої випливає, що все сталося біля міста Мартуні (Ходжавенд).

Позиція Вірменії та невизнаної Нагірно-Карабаської республіки

Підтримувана Вірменією влада "республіки" стверджує, що міністр живий, хоч і поранений, тому його нібито вже замінили на посаді. Новим міністром оборони став Мікаел Арзуманян. За словами "президента", на такий крок довелося піти через поранення командувача.

Водночас більше доказів про те, що вже колишній міністр справді живий, у влада "республіки" не надала.

У Вірменії кажуть, що відео "не має нічого спільного зі станом Джалала Арутюняна".

Зверніть увагу! Кількість загиблих вірменських бійців офіційно перевищила тисячу: 26 жовтня до списку додали 35 нових імен, і тепер там – 1 009 осіб.



Втрати Азербайджану засекречені. Єреван стверджує, що азербайджанці вже втратили понад 6 тисяч бійців убитими, хоча, цю кількість військові експерти називають значно завищеною.



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