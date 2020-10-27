Азербайджан нібито ліквідував "міністра оборони" Карабаху: Вірменія спростовує – відео
Азербайджанські ЗМІ 27 жовтня повідомили про ліквідацію міністра оборони невизнаної республіки Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна. Водночас Вірменія запевняє, що його не вбили, а поранили.
Сьогодні відразу кілька азербайджанських ЗМІ поширили "відео знищення міністра оборони" Карабаху. Воно зняте, швидше за все, з безпілотника, повідомляє BBC.
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Про що свідчить відео азербайджанських журналістів
Азербайджанські медіа стверджують, що Арутюняна начебто підірвали, коли він їхав у військовому автомобілі.
- На відео видно, як безпілотник "супроводжує" легковий автомобіль, що рухається по дорозі біля військових вантажівок (по вантажівках, які часто є пріоритетнішими цілями, вогонь не відкривають).
- Пізніше машина вибухає, ймовірно, від влучання снаряду, й залишає по собі довгий слід з вогню та диму.
- Згодом на дорозі поруч з палаючим авто видно три тіла: двоє не рухаються і ще одна людина поранена, її готують до евакуації.
Дивіться відео, яке опублікували азербайджанські ЗМІ:
У соцмережах намагалися встановити місце атаки – один із юзерів опублікував у твітері геолокацію, з якої випливає, що все сталося біля міста Мартуні (Ходжавенд).
Позиція Вірменії та невизнаної Нагірно-Карабаської республіки
- Підтримувана Вірменією влада "республіки" стверджує, що міністр живий, хоч і поранений, тому його нібито вже замінили на посаді. Новим міністром оборони став Мікаел Арзуманян. За словами "президента", на такий крок довелося піти через поранення командувача.
- Водночас більше доказів про те, що вже колишній міністр справді живий, у влада "республіки" не надала.
- У Вірменії кажуть, що відео "не має нічого спільного зі станом Джалала Арутюняна".
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