Ліквідація ОАСК: що пропонують у Мін'юсті
У Мін'юсті розглядають різні можливі варіанти для вирішення ситуації з Окружним адміністративним судом Києва. Зокрема, не тільки щодо ліквідації суду.
Ліквідація суду може призвести до негативних наслідків, якщо не буде непродуманою. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Що пропонує Малюська
- Можна передати під юрисдикцію частину справ або ледь не всі, які вирішує ОАСК, іншому суду.
- Також, за словами міністра, можна об’єднати ОАСК з іншим судом.
Малюська впевнений, що такі варіанти завдадуть менше шкоди, ніж ліквідація ОАСК.
Тому що, якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути хтось інший. Питання: хто? За які ресурси,
– наголосив урядовець.
Малюська додав, що потрібно вирішувати подальшу долю ОАСК на консультаціях.
Що цьому передувало
- Раніше ОАСК прийняв окрему ухвалу, якою зобов'язав Мін'юст вилучити з реєстрів інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ.
- ОАСК нібито опирався на серпневе рішення Конституційного Суду. Тоді КСУ визнав неконституційним призначення Ситника. Мовляв, п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.
- У Мін'юсті наголосили, що не мають повноважень, аби виконати ухвалу ОАСК.
- У НАБУ зазначили, що рішення суду оскаржуватимуть.
- Згодом зареєстрували електронну петицію про ліквідацію ОАСК. Вона набрала необхідних 25 тисяч голосів.
- Тоді президент Володимир Зеленський доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя щодо ліквідації суду.
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