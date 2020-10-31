У Мін'юсті розглядають різні можливі варіанти для вирішення ситуації з Окружним адміністративним судом Києва. Зокрема, не тільки щодо ліквідації суду.

Ліквідація суду може призвести до негативних наслідків, якщо не буде непродуманою. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що пропонує Малюська

Можна передати під юрисдикцію частину справ або ледь не всі, які вирішує ОАСК, іншому суду.

Також, за словами міністра, можна об’єднати ОАСК з іншим судом.

Малюська впевнений, що такі варіанти завдадуть менше шкоди, ніж ліквідація ОАСК.

Тому що, якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути хтось інший. Питання: хто? За які ресурси,

– наголосив урядовець.

Малюська додав, що потрібно вирішувати подальшу долю ОАСК на консультаціях.

Що цьому передувало