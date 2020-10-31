У французькому Ліоні 31 жовтня трапилася стрілянина поблизу церкви. За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна людина. ЗМІ пишуть, що поранений священник. Нападник втік з місця інциденту.

У Франції знову сталася стрілянина. Цього разу біля грецької церкви у Ліоні, повідомляє телеграм-канал Mash.

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За попередньою інформацією, постраждала щонайменше одна людина. Le Progress пише, що поранення отримав священник.

Щойно людину евакуювали на ношах, це православний священник, поранений гарматною гвинтівкою,

– йдеться у повідомленні.

Він є громадянином Греції. Священник закривав храм, коли по ньому відкрив вогонь невідомий йому чоловік. Поранений перебуває у важкому стані.

Нападник втік з місця інциденту, а поліція оточила місце стрілянини. Там також чергують пожежники. Глава МВС Франції закликав уникати району Ліона, де сталася стрілянина.

У Ліоні стріляли у священника: Фото Le Progress

Стрілянина у Ліоні: дивіться відео

Стрілянина сталася біля грецької церкви в Ліоні: дивіться карту

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