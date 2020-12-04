Новообраний президент США Джозеф Байден закликатиме жителів країни носити захисні маски упродовж 100 днів після його інавгурації. Зокрема, вона відбудеться 20 січня 2020 року.

На думку Байдена, це сприятиме зменшенню поширення захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Новообраний президент планує закликати американців носити захисні маски у всіх федеральних будівлях. Також їх потрібно буде використовувати під час міждержавних перевезень.

Лише сто днів, не назавжди. Думаю, що ми побачимо значне зменшення захворюваності,

– заявив Байден.

Вакцинація від COVID-19

Байден зазначив, що у США якнайшвидше розпочнуть щеплення від коронавірусу. Зокрема, він особисто випробує вакцину лише після того, як її дієвість та безпечність підтвердить головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.

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"Коли доктор Фаучі скаже, що у нас є вакцина і вона безпечна, я буду стояти перед громадськістю", – розповів Байден.

Довідка. У США можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 вже найближчим часом. Відразу 2 компанії готові постачати препарат для щеплення. Детальніше про це – читайте тут.