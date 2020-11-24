Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає свого відсторонення від влади. На його думку, здійснити це можна лише відповідно до закону та Конституції.

Він вважає, що західні держави вибудовують різні схеми впливу на білоруську владу, зокрема, й щодо нього особисто. Він переконаний, що вони хочуть повалити владу в Білорусі. Про це Лукашенко заявив під час церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, повідомляє держагентство БЕЛТА.

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Що порадив Лукашенко Заходу

За його словами, питання відсторонення від влади "розбурхує голови" західних дипломатів та втікачів-опозиціонерів. А зробити це цілком можливо.

Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Нещодавно самопроголошений президент Білорусі заявив, що в Києві функціонує "центр американських спецслужб". Його наявність нібито підтвердили російські та білоруські спецслужби. Лукашенко вважає, що ці люди "зараз мучать" його режим і "розхитують планету".



Як на цю скандальну заяву відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба – читайте за посиланням.

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