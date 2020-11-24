Лише один шлях: Лукашенко "підказав", як відсторонити його від влади
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає свого відсторонення від влади. На його думку, здійснити це можна лише відповідно до закону та Конституції.
Він вважає, що західні держави вибудовують різні схеми впливу на білоруську владу, зокрема, й щодо нього особисто. Він переконаний, що вони хочуть повалити владу в Білорусі. Про це Лукашенко заявив під час церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, повідомляє держагентство БЕЛТА.
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Що порадив Лукашенко Заходу
За його словами, питання відсторонення від влади "розбурхує голови" західних дипломатів та втікачів-опозиціонерів. А зробити це цілком можливо.
Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції,
– зазначив він.
Основне про протести в Білорусі
- Розпочалися акції протесту ще 24 травня. Причиною стала відмова влади реєструвати кандидатами в президенти низку опозиційних політиків. Тоді й почалися перші затримання.
- Станом на кінець червня білоруські силовики затримали понад 220 людей. Станом на кінець липня 2020 року ця кількість зросла до понад 700 людей. У цей час акції спалахували раз у декілька днів і не були такими стихійними.
- По-справжньому масовими протести стали 9 серпня. Тоді відбулося голосування на виборах, а люди масово почали виходити на вулиці після оприлюднення екзитполів, які показували "впевнену перемогу" Олександра Лукашенка.
- У перший місяць акції протесту щоденно були масовими й збирали тисячі людей у різних містах. Починаючи з середини вересня, основний акцент протестувальники робили на вихідні – суботу й неділю.
- Станом на 22 листопада 2020 року протести в Білорусі тривають. Олександр Лукашенко провів власну інавгурацію та не збирається виконувати вимог білоруського народу, а цивілізовані держави не визнають його перемоги.
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