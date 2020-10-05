Масштабні лісові пожежі у США: вогонь випалив 1,6 мільйона гектарів землі – фото, відео
У США вже другий місяць вирують масштабні лісові пожежі. Площа займань становить понад 1,6 мільйона гектарів. Це вдвічі більше, ніж було у 2018 році.
Загалом у 2020 році у Каліфорнії виникло понад 8 200 пожеж. Про це інформує AP.
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Вогонь випалив більш як 4 мільйони акрів землі, що становить 1,6 гектара. Пожежі зруйнували понад 8 400 будівель.
У Каліфорнійського Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту заявили, що лісові пожежі у Каліфорнії цьогоріч вражають.
Чотири мільйони – це відмітка, яка є незбагненною. Це вражає уяву і захоплює дух,
– зазначив представник департаменту Скотт Маклін.
Які наслідки пожеж
- Загалом відомо вже про 31 жертву стихії, ще десятки осіб вважають зниклими безвісти. Тисячі будинків зруйновані пожежами.
- Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запроваджував у п'ятьох округах режим надзвичайної ситуації. Він заявив, що пожежі виникли через спеку та сильний вітер, що сприяв поширенню вогню. Губернатор додав, що синоптики ще раніше попереджали про погодні умови, які згодом і призвели до пожеж.
- Евакуювали сотні тисяч людей.
- Через лісові пожежі у Каліфорнії небо було помаранчевим.
Як реагував Трамп
За неповних два місяці до президентських виборів пожежі в Каліфорнії стали головною політичною темою. Президент США Дональд Трамп звинувачує в усьому керівництво національних парків.
Натомість демократи стверджують, що головна проблема – це зміна клімату. Крім того, вони закидали Трампу, що він її ігнорував.
Червоне небо над Орегоном / Фото Getty images, соцмережі
Пожежі у штаті Орегон: відео
Дивіться відео пожежі біля Лос-Анджелесу:
Пожежі у Каліфорнії посилюються, зокрема, й через спеку / Фото Getty images
Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images
Пожежа в Каліфорнії: відео
Дим від пожеж видно за багато кілометрів / Фото Getty images
Масштабні пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images
Що відомо про виникнення та поширення пожеж у США:
- Перша велика лісова пожежа у цьому сезоні спалахнула в Каліфорнії наприкінці липня.
- Вогонь спалахнув у місцевості Черрі-Веллі, округ Ріверсайд, ввечері 31 липня, а до 2 серпня знищив рослинність на площі у майже 8 тисяч гектарів.
- Дим від лісових пожеж був настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки.
- Крім того, в усьому регіоні через пожежі погіршилася якість повітря – смог спостерігали навіть мешканці Лос-Анджелеса.
- Згодом лісові пожежі почали виникати ще у 12 штатах США. Окрім Каліфорнії, найбільше постраждали її сусіди: Орегон і Вашингтон.
Місцевість Черрі-Веллі в окрузі Ріверсайд, Каліфорнія: карта