У США вже другий місяць вирують масштабні лісові пожежі. Площа займань становить понад 1,6 мільйона гектарів. Це вдвічі більше, ніж було у 2018 році.

Загалом у 2020 році у Каліфорнії виникло понад 8 200 пожеж. Про це інформує AP .

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Вогонь випалив більш як 4 мільйони акрів землі, що становить 1,6 гектара. Пожежі зруйнували понад 8 400 будівель.

У Каліфорнійського Департаменті лісового господарства та протипожежного захисту заявили, що лісові пожежі у Каліфорнії цьогоріч вражають.

Чотири мільйони – це відмітка, яка є незбагненною. Це вражає уяву і захоплює дух,

– зазначив представник департаменту Скотт Маклін.

Fueled by steady winds and mountainous forests, the fire has grown into one of the largest in Los Angeles County history and has triggered evacuation orders for some of California's most populated areas. https://t.co/G7K5FZB6Xk — AccuWeather (@accuweather) September 22, 2020

California’s #BobcatFire has burned more than 105,345 acres in Los Angeles County. To aid response efforts @NASA used satellites to map likely damaged and burned areas from the fire, showing its progression over a week: https://t.co/5oGAkQV9yP pic.twitter.com/zQGFDQZzel — NASA Earth (@NASAEarth) September 22, 2020

LOOK: At 165 square miles, the Bobcat Fire is one of the largest ever in Los Angeles County and it has burned for more than 2 weeks pic.twitter.com/cYApnvoU7v — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020

Які наслідки пожеж

Загалом відомо вже про 31 жертву стихії , ще десятки осіб вважають зниклими безвісти. Тисячі будинків зруйновані пожежами.

, ще десятки осіб вважають зниклими безвісти. Тисячі будинків зруйновані пожежами. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запроваджував у п'ятьох округах режим надзвичайної ситуації. Він заявив, що пожежі виникли через спеку та сильний вітер, що сприяв поширенню вогню. Губернатор додав, що синоптики ще раніше попереджали про погодні умови, які згодом і призвели до пожеж.

Евакуювали сотні тисяч людей.

Через лісові пожежі у Каліфорнії небо було помаранчевим.

Як реагував Трамп

За неповних два місяці до президентських виборів пожежі в Каліфорнії стали головною політичною темою. Президент США Дональд Трамп звинувачує в усьому керівництво національних парків.

Натомість демократи стверджують, що головна проблема – це зміна клімату. Крім того, вони закидали Трампу, що він її ігнорував.

Фото та відео пожеж у Каліфорнії та Орегоні

Червоне небо над Орегоном / Фото Getty images, соцмережі

Пожежі у штаті Орегон: відео

Oregon wildfires making it look straight apocalyptic.... pic.twitter.com/HtO9CXxJF9 — Domenico (@AvatarDomy) September 9, 2020

Дивіться відео пожежі біля Лос-Анджелесу:

Пожежі у Каліфорнії посилюються, зокрема, й через спеку / Фото Getty images

Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Пожежа в Каліфорнії: відео

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Дим від пожеж видно за багато кілометрів / Фото Getty images



Масштабні пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images

Що відомо про виникнення та поширення пожеж у США:

Перша велика лісова пожежа у цьому сезоні спалахнула в Каліфорнії наприкінці липня.

Вогонь спалахнув у місцевості Черрі-Веллі, округ Ріверсайд, ввечері 31 липня, а до 2 серпня знищив рослинність на площі у майже 8 тисяч гектарів.

Дим від лісових пожеж був настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки.

Крім того, в усьому регіоні через пожежі погіршилася якість повітря – смог спостерігали навіть мешканці Лос-Анджелеса.

Згодом лісові пожежі почали виникати ще у 12 штатах США. Окрім Каліфорнії, найбільше постраждали її сусіди: Орегон і Вашингтон.

Місцевість Черрі-Веллі в окрузі Ріверсайд, Каліфорнія: карта