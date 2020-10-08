Станом на 9 годину ранку 8 жовтня рятувальники ліквідували всі лісові пожежі в Луганській області. Від моменту займання 30 вересня вогонь пройшов близько 20 тисяч гектарів землі й зачепив 32 населених пункти.

Про ліквідацію масштабних лісових пожеж у Луганській області 8 жовтня повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Варто знати Поліція встановила 4 джерела займання пожеж на Луганщині Коротко про лісові пожежі на Луганщині: Найбільш складна ситуація через пожежі виникла вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського й Сєвєродонецького районів.

Вогонь зачепив одразу 32 населених пункти. Під час гасіння вогню довелося евакуювати 150 людей.

За попередніми даними, за понад тиждень пожеж вогонь пройшов близько 20 тисяч гектарів землі.

Під час ліквідації пожеж загинули 11 людей, з яких 3 – від серцевих нападів. Крім того, постраждали 19 осіб, з яких 3 – працівники ДСНС. Основні осередки пожеж: пожежа лісової підстилки поблизу села Байдівка Старобільського району на площі 50 гектарів – ліквідували 1 жовтня;

пожежа лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району на площі 50 гектарів – ліквідували 3 жовтня;

пожежа очерету й сухої рослинності поблизу Піщаного, Нижньотеплого й Артема Станично-Луганського району на площі 20 гектарів – ліквідували 3 жовтня;

лісова пожежа поблизу Лобачевого й Геївки Станично-Луганського району на площі 1 тисяча 400 гектарів – ліквідували 3 жовтня;

пожежа очерету й сухої рослинності поблизу села Болотене Станично-Луганського району на площі 6 гектарів – ліквідували 4 жовтня;

лісову пожежу поблизу Трьохізбенки, Муратового й Капітанового Новоайдарського району на площі 2,6 тисяч гектарів – ліквідували 5 жовтня;

лісова пожежа поблизу Бобрового, Воронового й Боровського на площі 6 тисяч гектарів – ліквідували 5 жовтня;

лісова пожежа поблизу села Вільхового Станично-Луганського району на площі 2 тисячі гектарів – ліквідували 5 жовтня;

пожежа лісової пісдстилки й сухої трави поблизу села Артема Станично-Луганський району на площі близько 24 гектари – ліквідували 6 жовтня;

осередок пожежі поблизу села Смолянинове Новоайдарського району на площі майже 4,5 тисячі гектарів – ліквідували 8 жовтня. До ліквідації пожеж на Луганщині залучили авіацію: дивіться відео Ліквідація лісових пожеж на Луганщині: дивіться фото