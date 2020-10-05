Половина осередків пожеж на Луганщині ліквідована: яка ситуація зараз
На Луганщині продовжується гасіння пожеж, які виникли в регіоні ще 30 вересня. З 8 основних осередків вогню пожежники вже погасили 4, ще 3 – локалізовані.
Наразі вогонь пройшов понад 20 тисяч гектарів. Про це інформує пресслужба ДСНС.
Важливо Список жертв пожеж на Луганщині: загинули 11 людей
Станом на ранок 5 жовтня з 8 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 4 осередки ліквідовані, на 3 осередках пожежі локалізовані, вживаються заходи щодо локалізації осередку пожежі лісового масиву в районі села Смолянинове,
– мовиться у повідомленні.
Детальніше про осередки пожеж та роботу ДСНС:
- Осередок № 1 – пожежа, яка виникла на околиці села Смолянинове Новоайдарського району. Там вогнем пройдено понад 1,4 тисячі гектарів лісу. ДСНС захищає населені пункти, польовий артилерійський склад ЗСУ поблизу села Боровеньки та газорозподільчу станцію на околиці села Олександрівка. Працює важка інженерна техніка, залучені 717 людей та 109 одиниць техніки.
- Осередок № 2 – поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське з подальшим розповсюдженням у напрямку Сєвєродонецька. Пожежу локалізували о 19:30 3 жовтня на площі майже 6 тисяч гектарів. Залучена 391 людина та 63 одиниці техніки.
- Осередок № 3 – поблизу Трьохізбенки, Муратового та Капітанового (Новоайдарський район). Пожежу локалізували о 20: 00 2 жовтня на площі у майже 2,6 тисячі гектарів. Залучені 264 людини та 44 одиниці техніки.
- Осередок № 4 – поблизу сіл Лобачеве та Геївка (Станично-Луганський район). Пожежу о 9:00 4 жовтня ліквідували.
- Осередок № 5 між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Пожежу очерету та сухої рослинності о 19:30 3 жовтня ліквідували.
- Осередок № 6 поблизу села Вільхове (Станично-Луганський район). Пожежу локалізували о 19: 30 3 жовтня на площі у майже 2 тисячі гектарів. Для гасіння додатково залучали пожежний потяг. Працює важка інженерна техніка, залучені 449 осіб та 34 одиниці техніки.
- Осередок № 7 поблизу села Болотене (Станично-Луганський район). Пожежу очерету та о 9:15 4 жовтня ліквідували.
- Осередок №8 поблизу села Чмирівка. Пожежу ще вранці 3 жовтня ліквідували.
Що відомо про лісові пожежі на Луганщині на цей момент:
- За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, усіх 8 осередків складає понад 20 тисяч гектарів.
- Під час гасіння пожеж були евакуйовані 150 осіб.
- Внаслідок пожеж загинули 11 людей, а постраждали 18.