У Верховній Раді в об'єктиви фотокамер журналістів потрапило листування депутата від "Слуги народу" Олександра Завітневича й помічниці Президента України Марії. Завітневич, який очолює оборонний комітет парламенту, просив передати для президента якийсь документ.

Фото листування депутата й помічниці президента опублікувало видання "Цензор.НЕТ", журналісти якого й зафіксували його.

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У відповідь помічниця президента, яка підписана в телефоні як "пом. Президента Маша", попросила кинути ще супроводжувальні коментарі до документа, "щоб президент розумів його цілі й задачі".

Зі свого боку Олександр Завітневич коротко пояснив, що це "невелика частина того, що відбувається в секторі безпеки й оборони". Мовляв, важливо, аби верховний головнокомандувач знав реальний стан речей.

До нього вони всі ходять часто й інформацію подають, як їм потрібно. Комітет ВРУ теж не сліпий чи глухий. Вчора спробували трохи про це поговорити, але деякі просто брешуть В. А, прямо в очі,

– заявив парламентар.

Найімовірніше, той, кого Завітневич підписує як "В. А." – це Володимир Олександрович (російською Александрович) Зеленський. До слова, листування може стосуватися конфлікту між Офісом Президента й Міністерством оборони, про який стало відомо ЗМІ.



Листування "слуги" Завітневича й помічниці Зеленського / Фото "Цензор.НЕТ"



Листування "слуги" Завітневича й помічниці Зеленського / Фото "Цензор.НЕТ"