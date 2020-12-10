У Тернопільській області 9 грудня розбився 11-місний одномоторний літак Ан-2. Загинув пілот. За попередніми висновками слідчих, саме його помилка стала причиною трагедії.

Літак зачепив крилом землю під час приземлення

Як вважають експерти, пілот намагався посадити літак між полями, проте неправильно розрахував і потрапив у глибокий рів. Про це інформує пресслужба управління Нацполіції в Тернопільській області.

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При зниженні судно зачепило крилом землю. Тіло пілота знайшли за 10 метрів від уламків. Поки невідомо, чи чоловік сам вилетів з літака під час катастрофи чи його вже витягнули люди, які намагались йому допомогти.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Наразі у поліції з’ясовують, чи мав чоловік право на пілотування та дозвіл на керування саме пасажирським літаком. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей.

Що відомо про падіння літака

Повідомлення про аварію надійшло ввечері 9 грудня до Козівського відділення поліції.

Уламки літака виявили у полі поблизу села Золота Слобода.

Під час аварії у літаку був лише пілот. Він – 1980 року народження, житель Миколаївської області.

Літак впав ввечері 9 грудня / Фото Нацполіції