Міністерство закордонних справ Литви заявило про відкликання свого посла в Білорусі для консультацій. Рішення прийняли після обговорення цього питання з урядом Польщі.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви. Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що метою цього рішення є максимальне збереження дипломатичних контактів.

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За його словами, поки не вдалося домовитися про те, щоб не скорочувати дипломатичний персонал.

Про це ми повідомили і білоруську сторону, з якою домовилися, що тимчасове відкликання посла для консультацій слугуватиме зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів,

– зазначив Лінкявічюс.

Також він додав: якщо Білорусь і далі наполягатиме, то приймуть "адекватні дзеркальні заходи".