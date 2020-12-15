У вихідні та під час свят Литва встановить 250 контрольних пунктів при в’їздах у міста для того, щоб слідкувати за дотриманням обмежень на пересування. Їх країна запровадить задля боротьби з епідемією коронавірусу.

Блокпости також облаштують камерами відеоспостереження. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує LRT.

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Що повідомила міністерка

В’їзди до міст будуть облаштовані контрольними пунктами, де здійснюватиметься перевірка громадян,

– зазначила вона.

Для проїзду в інше місто людям потрібно мати при собі необхідні документи. Цікаво, що мандрівникам можуть не дозволити проїзд, якщо поліційські вирішать, що причина поїздки не є серйозною.

У святкові дні обмеження посилять

За інформацією Білотайте, посилені обмеження на пересування діятимуть у вихідні та святкові дні, зокрема:

з 1 години дня 18 грудня до 9 ранку 20 грудня;

з 1 години дня 23 грудня до 9 ранку 27 грудня,

з 1 години дня 31 грудня до 9 ранку 3 січня.

У ці дні на дорогах працюватиме більше правоохоронців, ніж зазвичай.

Коли почнуть діяти обмеження

Обмеження на пересування почнуть діяти вже від завтра, 16 грудня – в цей день в Литві запроваджують локдаун. До 3 січня литовцям буде заборонено без потреби виїжджати за межі свого муніципалітету. Винятками можуть стати – робота, візит до лікаря, смерть родича, або якщо людина має ще одне житло.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у Литві зафіксували понад 76 тисяч випадків коронавірусу. Близько 30 тисяч хворих литовців одужали, водночас 637 – померли.