Особливості локдауну в Литві: блокпости перед містами
У вихідні та під час свят Литва встановить 250 контрольних пунктів при в’їздах у міста для того, щоб слідкувати за дотриманням обмежень на пересування. Їх країна запровадить задля боротьби з епідемією коронавірусу.
Блокпости також облаштують камерами відеоспостереження. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, інформує LRT.
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Що повідомила міністерка
В’їзди до міст будуть облаштовані контрольними пунктами, де здійснюватиметься перевірка громадян,
– зазначила вона.
Для проїзду в інше місто людям потрібно мати при собі необхідні документи. Цікаво, що мандрівникам можуть не дозволити проїзд, якщо поліційські вирішать, що причина поїздки не є серйозною.
У святкові дні обмеження посилять
За інформацією Білотайте, посилені обмеження на пересування діятимуть у вихідні та святкові дні, зокрема:
- з 1 години дня 18 грудня до 9 ранку 20 грудня;
- з 1 години дня 23 грудня до 9 ранку 27 грудня,
- з 1 години дня 31 грудня до 9 ранку 3 січня.
У ці дні на дорогах працюватиме більше правоохоронців, ніж зазвичай.
Коли почнуть діяти обмеження
Обмеження на пересування почнуть діяти вже від завтра, 16 грудня – в цей день в Литві запроваджують локдаун. До 3 січня литовцям буде заборонено без потреби виїжджати за межі свого муніципалітету. Винятками можуть стати – робота, візит до лікаря, смерть родича, або якщо людина має ще одне житло.
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