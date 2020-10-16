Ліжками з хворими заставлені коридори: у соцмережах показали жахливий стан лікарні на Харківщині
У місті Куп'янську Харківської області для хворих на коронавірус катастрофічно бракує місця в лікарнях. Тож хворих доводиться класти серед коридорів, які вже заповнені лікарняними ліжками.
Про жахливий стан лікарні в Куп'янську розповіла користувачка Яна Колпакова в соціальних мережах. Вона іронічно "подякувала" місцевій владі за таку роботу.
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Люди з запаленням легень лежать в коридорах. У туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор. Щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном,
– заявила користувачка.
Очевидці розповіли кореспондентці 24 каналу, що в куп'янській центральній лікарні в інфекційному відділенні на 50 лікарняних ліжок припадає 80 пацієнтів.
Тож місцеві по-справжньому бояться захворіти, адже тоді їм доведеться лікуватися в таких нелюдських умовах.
Куп'янськ Харківської області: карта
Коротко про коронавірус на Харківщині:
- Всього за час пандемії там захворіли 27 тисяч 457 людей. Це другий показник за регіонами в Україні після міста Києва.
- За даними МОЗ, тут станом на 15 жовтня хворими на коронавірус заповнені лише 41,8% лікарняних ліжок. Разом з тими, у кого підозрюють коронавірус – 65,3%.
- Міста Харків і Люботин, а також Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони Харківської області опинилися в червоній карантинній зоні. Місто Куп'янськ і Куп'янський район – у помаранчевій.