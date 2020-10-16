У місті Куп'янську Харківської області для хворих на коронавірус катастрофічно бракує місця в лікарнях. Тож хворих доводиться класти серед коридорів, які вже заповнені лікарняними ліжками.

Про жахливий стан лікарні в Куп'янську розповіла користувачка Яна Колпакова в соціальних мережах. Вона іронічно "подякувала" місцевій владі за таку роботу.

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Люди з запаленням легень лежать в коридорах. У туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор. Щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном,

– заявила користувачка.

Очевидці розповіли кореспондентці 24 каналу, що в куп'янській центральній лікарні в інфекційному відділенні на 50 лікарняних ліжок припадає 80 пацієнтів.

Тож місцеві по-справжньому бояться захворіти, адже тоді їм доведеться лікуватися в таких нелюдських умовах.

Куп'янськ Харківської області: карта

Коротко про коронавірус на Харківщині: