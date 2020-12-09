Ллойд Остін може очолити Пентагон: Байден офіційно оголосив його кандидатом
Міністерство оборони США може очолити Ллойд Остін. Новообраний президент США Джо Байден вже визначився із його кандидатурою, далі її має затвердити Сенат.
У випадку успішного затвердження Остін стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон. Про свій вибір Байден написав у твіттері.
Раніше Пентагон вперше може очолити афроамериканець, – ЗМІ
Я знаю генерала Остіна. Я йому довіряю, бо знаю, як він реагує на роботу під тиском. Коли ІДІЛ стала терористичною загрозою, ми з президентом Обамою звернулися до генерала Остіна в Ситуативній кімнаті, і він ввів нас у курс. Тепер я знову звертаюся до нього як до міністра оборони,
– мовиться у його повідомленні.
"За багато годин, які ми провели разом у Ситуативній кімнаті, я був свідком характеру генерала Остіна. Він поділяє мою віру в те, що ми найсильніші тоді, коли показуємо не лише приклад своєї сили, а й силу свого прикладу", – додав Байден.
Міністра оборони США погоджує Сенат. При цьому кандидатуру можуть відхилити, якщо людина була офіцером чи генералом впродовж останніх 7 років. Окрім того, для призначення кандидат повинен пройти процедуру відмови від певних положень кадрової політики в Конгресі.
Зауважимо, що раніше Ллойд Остін керував Центральним Командуванням Збройних сил США в Іраку та Афганістані.
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