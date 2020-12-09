Міністерство оборони США може очолити Ллойд Остін. Новообраний президент США Джо Байден вже визначився із його кандидатурою, далі її має затвердити Сенат.

У випадку успішного затвердження Остін стане першим афроамериканцем, який очолить Пентагон. Про свій вибір Байден написав у твіттері.

Раніше Пентагон вперше може очолити афроамериканець, – ЗМІ

Я знаю генерала Остіна. Я йому довіряю, бо знаю, як він реагує на роботу під тиском. Коли ІДІЛ стала терористичною загрозою, ми з президентом Обамою звернулися до генерала Остіна в Ситуативній кімнаті, і він ввів нас у курс. Тепер я знову звертаюся до нього як до міністра оборони,

– мовиться у його повідомленні.

I know General Austin. I trust him. Because I know how he reacts under pressure.



When ISIS emerged as a terrorist threat, President Obama and I turned to General Austin in the Situation Room and he led us through.



Now, I turn to him again as Secretary of Defense. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5 — Joe Biden (@JoeBiden) December 8, 2020

"За багато годин, які ми провели разом у Ситуативній кімнаті, я був свідком характеру генерала Остіна. Він поділяє мою віру в те, що ми найсильніші тоді, коли показуємо не лише приклад своєї сили, а й силу свого прикладу", – додав Байден.

Міністра оборони США погоджує Сенат. При цьому кандидатуру можуть відхилити, якщо людина була офіцером чи генералом впродовж останніх 7 років. Окрім того, для призначення кандидат повинен пройти процедуру відмови від певних положень кадрової політики в Конгресі.

Зауважимо, що раніше Ллойд Остін керував Центральним Командуванням Збройних сил США в Іраку та Афганістані.