На перехресті Гольдбергівської та Греківської вулиць у Харкові 24 листопада зіштовхнулися Daewoo Lanos та Volkswagen Passat. Внаслідок аварії отримали травми 4 осіб. Серед них – дитина.

Наразі слідчі намагаються з'ясувати всі обставини ДТП, повідомили у поліції Харкова. Хто саме порушив правила дорожнього руху, невідомо.

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За попередніми даними, автівки зіштовхнулися на не дуже великій швидкості.

Що відомо про постраждалих

На місце інциденту працювали слідчі, а також медики швидкої. 36-річного водія Daewoo, його пасажирів 37-річну жінку та 4-річну дитину госпіталізували з травмами різного ступеню важкості. Ушкодження отримав також 43-річний власник Volkswagen.

Як покарають порушника

Наразі правоохоронці лише вирішують питання про внесення факту аварії до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Подію копи кваліфікуватимуть за статтею про порушення правил дорожнього руху.

Свідки інциденту стверджують, що водій Lanos не зміг рівно проїхати трамвайними коліями та влетів у іномарку. Тож, якщо це встановлять копи, а в суді доведуть його провину, чоловіку загрожує від 3 400 до 8500 гривень штрафу, до 2 років виправних робіт, до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі. Крім того, його можуть на 3 роки позбавити права керування машинами.